Wspomnienia oławianina o Kornelu Morawieckim

Odszedł w wieku 78 lat wspaniały człowiek, legenda walki z komunizmem, niezłomny działacz opozycji komunistycznej, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej – mój idol z lat młodzieńczych.

W latach 80. przyjechałem do Wrocławia z małej miejscowości Żagań w województwie lubuskim. Mieszkałem przy ul. Grabiszyńskiej 162, nieopodal zajezdni autobusowej.

Wielokrotnie miałem okazję uczestniczyć w manifestacjach antykomunistycznych, które odbywały się w związku z rocznicami podpisania porozumień z Solidarnością i składania kwiatów przed tablicą pamiątkową, znajdującą się przy bramie zajezdni.

Kornel Morawiecki w tym okresie był wzorem niezłomnej walki przeciwko komunizmowi w Polsce. Miałem okazję kilkakrotnie spotkać się z Panem Kornelem Morawieckim i rozmawiać na ważne tematy o Polsce. Podziwiałem go za stałość poglądów, które były radykalne. W ostatnich dwóch latach miałem okazję uczestniczyć w wigiliach Solidarności Walczącej, które odbywały się w dawnej zajezdni MPK we Wrocławiu przekształconej w Centrum Historii Zajezdnia. W spotkaniach tych również uczestniczył syn Pana Kornela Morawieckiego – premier Mateusz Morawiecki, dla którego jego ojciec był na pewno wielkim autorytetem, a marszałek senior był bardzo dumny ze swojego syna.

Obecnie mieszkam i pracuję w Oławie, w której Pan Kornel Morawiecki prowadził swoje Biuro Poselskie przy ul. Kilińskiego. Odszedł wielki człowiek – wzór do naśladowania dla młodego pokolenia.

Robert Stępień

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie

Zdjęcia wykonane podczas spotkania wigilijnego Solidarności Walczącej we Wrocławiu w Zajezdni MPK ul. Grabiszyńska

Kategoria artykułu: Wspomnienia