Europejski dzień w szkole. Tego jeszcze nie było

– 10 maja w naszej szkole po raz pierwszy zorganizowaliśmy obchody Dnia Europejskiego – mówi Małgorzata Gulka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej. – Każda klasa, po wcześniejszym losowaniu miała za zadanie zaprezentować wybrany kraj UE (Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania). Uczniowie przybliżyli nam rys historyczny państw członkowskich UE, ich kulturę, tradycję i ciekawostki z życia mieszkańców. Nie zabrakło barwnych strojów narodowych, śpiewu i tańca. Był francuski Kankan, polski Krakowiak oraz układ taneczny do utworu Chocolate. Po części oficjalnej na sali gimnastycznej rozpoczęło się świętowanie, a raczej ucztowanie we własnych salach. Największy przepych na stole miała klasa V, która pod opieką wychowawcy zaprezentowała kuchnię i tradycje francuskie, były bagietki, sery pleśniowe, a nawet małże i szampan – oczywiście owocowy bezalkoholowy Piccolo. Odwiedzający mieli okazję rozpieszczać swoje kubki smakowe, ale także poczuć zapach pięknych perfum i zrobić sobie prawdziwy makijaż. Kl. VII częstowała tortem szwarcwaldzkim, kl. IV hiszpańskimi tapas, a kl. VIII polskimi ogórkami i chlebem ze smalcem. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przenieśli się do krainy różnych smaków, zapachów, dźwięków i kolorów, poznawali barwne krajobrazy, imponujące zabytki i ciekawe osoby. Dzisiaj wszyscy poczuliśmy, jak to jest być prawdziwym Europejczykiem.

KLASA V – FRANCJA KLASA II WŁOCHY KLAS VIII POLSKA

Kategoria artykułu: Unia to My