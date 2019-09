Oławskie harcerki bardzo pomogły w organizacji wydarzenia. Do pamiątkowej fotografii pozowały wspólnie z panią prezes Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Oławie - Marią Klekot

Sportowe zmagania, emocje, zacięta rywalizacja

Powiat. Rekreacja. Już po raz siedemnasty osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami mogły wystartować w oławskiej powiatowej spartakiadzie

Pierwotnie zawody miały się odbyć na stadionie lekkoatletycznym OCKF, jednak niesprzyjająca aura spowodowała, że przeniesiono je pod dach, do dużej hali sportowej. Wśród startujących znaleźli się podopieczni i członkowie oławskich fundacji, związków, Domu Pomocy Społecznej czy Zespołu Szkół Specjalnych. Mocno zaangażowali się też harcerze. Patronat nad wydarzeniem objął starosta oławski Zdzisław Brezdeń. Można było się zmierzyć w skokach przez skakankę, w rzucie beretem, czy w nawlekaniu koralików na czas. Uczestnicy chętnie wzięli udział też w quizie muzycznym, w rozpoznawaniu kształtów oraz w strzelaniu do bramki. Rywalizowano też w biegu z przeszkodami, czy w rzutach do celu. Każdy z uczestników, opiekunów i organizatorów dostał pamiątkowy medal, wszyscy zostali w ten sposób docenieni za swój trud w przygotowaniach i za start w zawodach. Nie zabrakło też ciepłego posiłku.

Na sali rozstawiono stoiska, na których mogliśmy podziwiać prace plastyczne, różnego rodzaju wytwory artystycznej działalności, wykonane przez podopiecznych poszczególnych fundacji, szkół i związków.

Organizatorami całego wydarzenia były Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, Dom Pomocy Społecznej w Oławie, Zespół Szkół Specjalnych w Oławie, koło Polskiego Związku Niewidomych w Oławie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”, Fundacja „Krok po kroku”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej, koło Polskiego Związku Głuchych w Oławie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie oraz Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne w Oławie.

– Jak co roku spotykamy się na spartakiadzie, jest to dla wszystkich zawsze wielkie przeżycie – mówił na zakończenie zawodów starosta Zdzisław Brezdeń. – To okazja, aby się spotkać, porozmawiać, uśmiechnąć się do siebie, poznać się. Zawsze jest to rzecz istotna i cenna. Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom. To bardzo ważne, aby integrować społeczeństwo osób w różnym stopniu doświadczonych przez życie. Pokazać nam wszystkim, że są bardzo potrzebni. Zależy nam na tym, abyście w naszej społeczności czuli się dobrze, żebyśmy od was mogli wielu rzeczy się nauczyć. Pogoda nam nie dopisała, ale humory nie zawiodły i to jest najważniejsze!

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

