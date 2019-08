„Orzeł” znów ogra Europę?

Futsal. Międzynarodowo. Od 27 do 31 sierpnia w hali jelczańskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym „Atol” jest rozgrywany turniej „Acana Futsal Masters”. Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie!

„Futsal Masters” to największy w Polsce i najlepiej obsadzany turniej futsalowy. Drużyny z różnych krajów będą rywalizowały już w piątej edycji tej imprezy, organizowanej przez KS „Acana – Orzeł Futsal” Jelcz-Laskowice.

Halowa odmiana piłki nożnej zyskuje coraz więcej sympatyków, bo łączy najlepsze cechy futbolu w tradycyjnym wydaniu, z dramaturgią, nagłymi zwrotami akcji i dużą liczbą bramek. Dynamika, doskonała technika i zaawansowana taktyka – to cechy, które według kibiców futsalu wyróżniają ich ulubioną dyscyplinę na tle innych.

Rozgrywki rozpoczną się we wtorek 27 sierpnia i potrwają cztery dni. Cena biletu na cały dzień wynosi 20 złotych dla osób dorosłych, a 10 zł dla uprawnionych do ulgi. Dla tych, którzy zakupili karnet w przedsprzedaży, na ekstraklasowe mecze „Orła”, wstęp na wszystkie spotkania „Futsal Masters” jest bezpłatny.

Grupa A

„Orzeł” J-L trafił do wyjątkowo trudnej grupy „A”. Podopieczni Jesusa Lopeza będą musieli sprostać Barcelonie B, „Sokiłowi” Chmelnyćkij oraz „Gredarowi Futsal Team” Brzeg. Obrona tytułu z zeszłego roku wydaje się ogromnym wyzwaniem. Czego zatem można się spodziewać po grupowych rywalach jelczan?

Nazwa mówi wszystko

FC Barcelona to marka sama w sobie. Każdy, kto kiedykolwiek oglądał popisy Lionela Messiego, czy słyszał o Argentyńczyku, ten wie, że do tego klubu nie trafiają przypadkowe postacie. Już 27 sierpnia zawita do Jelcza-Laskowic odpowiedniczka „Barcy” w futsalu – „Barca Lassa”.

Kibiców nie powinno odstraszyć, że będzie to jej drugi zespół. Na dowód można przypomnieć jej zeszłoroczny mecz z „Kobenhavn Futsal”, który wygrała aż 11:1! Popis techniki i umiejętności na najwyższym poziomie jest zagwarantowany. W zeszłym roku „Barca Lassa” B zajęła 4. miejsce. Tym razem jej celem będzie zdobycz medalowa, być może nawet z najcenniejszego kruszcu.

Powalczyć o coś więcej

SC „Sokił” Chmelnyćkij staje się stałym bywalcem na „Futsal Masters”. Czołowa drużyna ukraińskiej Extra-Ligi już po raz trzeci zawita na Dolny Śląsk, ale tym razem nie będzie chciała odgrywać drugoplanowej roli i na pewno powalczy o podium.

Ostatni sezon nie należał do udanych dla zespołu zza naszej wschodniej granicy. Zmniejszona liczba drużyn, mogących wziąć udział w rundzie finałowej spowodowała, że dla zawodników „Sokiła” zabrakło w niej miejsca. Podrażnieni Ukraińcy mogą jednak sprawić, że na parkietach w Jelczu-Laskowicach i Oleśnicy zobaczymy walkę do samego końca, której mogą także towarzyszyć niecodzienne zagrania taktyczne.

Nie chcą być kopciuszkiem

Teoretycznie najsłabszą drużyną w tym zestawieniu wydaje się „Gredar Futsal Team” Brzeg. W praktyce może być jednak zupełnie inaczej, bowiem w warunkach turniejowych nawet na największych światowych arenach los potrafił płatać figle.

Ciekawe powinno być spotkanie „Gredaru” z „Orłem”. To właśnie stamtąd przeniósł się do Jelcza-Laskowic Kacper Kędra. W drugą stronę poszli Kamil Kucharski, Przemysław Matejko oraz Jan Rojek i prawdopodobnie także Damian Makowski, bohater niedzielnego meczu czwartoligowego w Oławie. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że zespół z Brzegu poprowadzi Jarosław Patałuch, który w jelczańskim klubie jest asystentem Jesusa Lopeza. Takie starcie myśli szkoleniowej zapowiada spore emocje.

* Grupa „B”

27 sierpnia na parkiety w Jelczu-Laskowicach i Oleśnicy wyjdą m.in. zespoły FK „Era-Pack” Chrudim, FC Toruń oraz „Uragan” Iwano-Frankiwsk i „Górnik” Polkowice. Wszystkie te ekipy spotkają się w grupie „B”. Faworytem wydają się futsaliści z Chrudima, ale czy na pewno?

Powtórzyć sukces sprzed dwóch lat

Wspomniany zespół 14-krotnego mistrza Czech nie bez powodu może być uważany za faworyta całego turnieju. Już sama liczba zdobytych tytułów w kraju budzi podziw, a co dopiero jeśli wspomnimy jeszcze o dziesięciu zdobytych pucharach Czech.

Poza tym nasi sąsiedzi zza południowej granicy mają bardzo dobre wspomnienia z jelczańskiego „Futsal Masters”. Zespół FK Chrudim dwukrotnie brał udział w tym turnieju i dwukrotnie dochodził do strefy medalowej. W 2016 roku zajął drugie miejsce, a rok później wygrał w finale, po rzutach karnych, z „Lex Kancelarią” Słomniki 3:2 i po raz pierwszy mógł się cieszyć z tryumfu w „FM”. Teraz zapewne Czesi będą chcieli powtórzyć ten sukces.

Korespondencyjny pojedynek z lokalnym rywalem

W grupie „A”, razem z „Orłem” Jelcz-Laskowice wystąpi m.in. „Sokił” Chmelnyćkij z Ukrainy. W grupie „B” z kolei zobaczymy jego rywala z krajowego podwórka – „Uragan” Iwano-Frankiwsk. Jego zawodnicy w minionych rozgrywkach ukraińskiej Extra-Ligi zajęli drugie miejsce, co dla klubu oznaczało pierwszy medal od sezonu 2013/14. Dodatkowo pierwszy raz w historii klubu wywalczyli Puchar Ukrainy oraz Puchar Ligi. W zeszłym roku „Uragan” zaprezentował się na „Futsal Masters” z bardzo dobrej strony. W meczu o 3. miejsce pokonał FC „Barca Lassa” B i niewykluczone, że tym razem powalczy o coś więcej.

Czarny koń z Torunia

Zespół FC Toruń będzie debiutantem na „Acana Futsal Masters”. Mimo tego stres, jaki może się wiązać z występem na nowym turnieju nie powinien mieć miejsca. Drużyna z Torunia to aktualny wicemistrz Polski, który w swojej kolekcji ma także dwa brązowe medale mistrzostw Polski.

Zespół gospodarza turnieju „Acana – Orzeł Futsal” Jelcz-Laskowice nie ma najlepszych doświadczeń z ekipą z województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnim sezonie „Orzeł” dwukrotnie z nią przegrał 1:2, po bardzo zaciętych spotkaniach. Dopiero gdy torunianie mieli już zagwarantowane wicemistrzostwo, udało się jelczanom zrewanżować, wygrywając 7:3. Jeśli FC Toruń utrzymał formę z minionych rozgrywek Futsal Ekstraklasy, to kto wie, może stanie się czarnym koniem „Futsal Masters 2019”.

Sentymentalny powrót

Ostatnim zespołem z grupy „B” jest „Górnik” Polkowice, który w zeszłym sezonie 1. ligi futsalu niemal do samego końca bił się o awans do Futsal Ekstraklasy. I choć ta sztuka mu się nie udała, to na „Futsal Masters” nie powinien prezentować niskiego poziomu.

W niedawno rozegranym sparingu z „Orłem” Jelcz-Laskowice polkowiczanie ulegli 1:4, ale mimo to z ich gry można było wyciągnąć wiele pozytywów. Dodatkowo kibice z Jelcza-Laskowic będą mogli znów zobaczyć na parkiecie Grzegorza Nowaka. Aktualnie grający trener „Górnika”, w przeszłości reprezentował barwy „Orła” i znacznie przyczynił się do jego awansu do Futsal Ekstraklasy.

Terminarz grupy „A”

* 27 sierpnia:

FC Barcelona – SC Sokił, godz. 18.15 OKR „Atol” Oleśnica

KS Acana Orzeł – Gredar Brzeg, godz. 20.30 CSiR J-L

* 28 sierpnia:

Gredar Brzeg – FC Barcelona, godz. 18.00 CSiR J-L

KS Acana Orzeł – SC Sokił, godz. 20.30 CSiR J-L

* 30 sierpnia:

SC Sokił – Gredar Brzeg, godz. 18.00 CSiR J-L

KS Acana Orzeł – FC Barcelona, godz. 20.30 CSiR J-L

Terminarz grupy „B”

* 27 sierpnia:

FC Toruń – Górnik Polkowice, godz. 18.00 CSiR J-L

Uragan – FK Chrudim, godz. 20.30 OKR „Atol” Oleśnica

* 28 sierpnia:

Górnik Polkowice – Uragan, godz. 18.00 OKR „Atol” Oleśnica

FK Chrudim – FC Toruń, godz. 20.30 OKR „Atol” Oleśnica

* 30 sierpnia:

Górnik Polkowice – FK Chrudim, godz. 18.00 OKR „Atol” Oleśnica

Uragan – FC Toruń, godz. 20.30 OKR „Atol” Oleśnica

Kamil Tysa [email protected]

Kategoria artykułu: Sport