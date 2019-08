arch. "Orła"

Lepiej się pospieszyć

Futsal. Ekstraklasa. Są wejściówki! Trwa sprzedaż karnetów na mecze drużyny KS „Acana Orzeł Futsal”, w Jelczu-Laskowicach, na sezon 2019/20

Bilety można nabywać do 14 września, w kasach jelczańskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Do 18 sierpnia trwała przedsprzedaż. Karnet w cenie normalnej kosztuje 100 złotych, zaś ulgowej 50 zł. Karnet ulgowy przysługuje uczniom i studentom do 26. roku życia, seniorom od 60. roku życia oraz kobietom. Karnet zakupiony do 18 sierpnia pozwoli także oglądać wszystkie spotkania turnieju „Futsal Masters”.

Druga tura sprzedaży rozpoczęła się 19 sierpnia i potrwa do 1 września. W tym okresie koszt karnetu w normalnej cenie wynosi 120 złotych, a ulgowej – 55 zł. Trzeci i zarazem ostatni okres sprzedaży potrwa od 2 do 14 września. W tym czasie karnet normalny będzie kosztował 140 złotych, a ulgowy 60 zł.

Posiadacze biletów sezonowych, oprócz zaoszczędzenia pieniędzy na pojedynczych wejściówkach, dostaną również 10% zniżki na zakupy w klubowym sklepie. Mogą także liczyć na przynajmniej jeden autograf oraz zdjęcie z zawodnikiem „Orła”.

Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice jest czynne codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 22.00, w sobotę od 9.00 do 20.00, a w niedzielę od 12.00 do 20.00.

(kt)

Kategoria artykułu: Sport