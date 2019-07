Paweł Nabiałczyk (fot. www.facebook.com/ksmotojelczolawa/ )

Nabiałczyk odchodzi z MGKS „Moto-Jelcz” Oława

Zmiana warty w MGKS „Moto-Jelcz” Oława. Prezes wysłał oświadczenie

Podsumowanie 4 lat działalności ustępującego prezesa Pawła Nabiałczyka

Kalendarium

Po upadku MKS Oława w 2015 roku, pojawiła się potrzeba szybkiego zorganizowania klubu, który zająłby się szkoleniem dzieci i młodzieży oraz zorganizował drużyny piłkarskie na sezon 2015/2016. Podjąłem się tego zadania, łącząc potencjał ludzki złożony z trenerów i wychowanków Akademii Talentu, oraz upadłego MKS-u. W czerwcu 2015 r założyliśmy fundację KS Oława 1945 -nazwa nawiązywała do 70-tej rocznicy powstania pierwszego polskiego klubu piłkarskiego w Oławie. Po dwóch miesiącach do wspólnego projektu zaprosiliśmy Akademię Piłki Nożnej Gminy Oława, doprowadziło to do zmiany naszej nazwy na Miejsko Gminny Klub Sportowy Oława 1945.

Sezon później zdecydowaliśmy o utworzeniu na bazie zawodników kończących wiek juniora drużyny seniorskiej, która wystartowała do rywalizacji o mistrzostwo klasy A. Skład drużyny ewaluował, głównym założeniem było budowanie drużyny złożonej z wychowanków klubu. W pierwszym sezonie startu seniorów zajęliśmy drugie miejsce. Bogatsi o zebrane doświadczenie w sezonie 2017/2018 wywalczyliśmy awans do klasy okręgowej.

W wyniku decyzji Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej z października 2017 roku nakazującej dostosowanie formy prawnej klubów piłkarskich do wymaganej przez Związek, 13 marca 2018 roku założyliśmy Stowarzyszenie Miejsko Gminny Klub Sportowy „Moto-Jelcz” Oława, którego drużyna seniorów w świeżo zakończonym sezonie 2018/2019 wywalczyła awans do IV ligi.

Szkolenie

W tym samym czasie nasza młodzież zmagała się z aplikowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej reformą rozgrywek młodzieżowych. Reforma ta preferuje duże akademie piłkarskie, które opierają szkolenie na klasach i szkołach mistrzostwa sportowego oraz posiadają duże zasoby młodzieży w każdym roczniku. Wprowadzono jedno-rundowy system rozgrywek, co w wyniku tzw. „luk rocznikowych” występujących w naszym klubie od wielu lat spowodowało spadek kilku drużyn z lig wojewódzkich. Jednak ten negatywny skutek reformy już za nami. Aktualnie posiadamy jedną z lepiej wykwalifikowanych kadr trenerskich w regionie. Wśród nas jest aż pięciu trenerów z licencją Uefa A. Złożyliśmy aplikację do Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

W 2015 roku w momencie tworzenia klubu liczba systematycznie trenujących wynosiła 140 osób, a dzisiaj sięga 300. Drużyna juniorów ma ambitny cel wywalczenia w rozpoczynającym się sezonie awansu do Ligi Dolnośląskiej.

Finanse

Działalność klubu wymaga niemałych środków finansowych głównie na zorganizowanie i prowadzenie procesu szkolenia i udziału w rozgrywkach ligowych. W ciągu czterech lat działalności pozyskano, wydatkowano i rozliczono kwotę 1.253.710 zł. W tej kwocie zawiera się 848.810 zł środków publicznych pozyskanych w drodze otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Średnio do każdej złotówki środków publicznych na realizację zadań dołożyliśmy 36 groszy środków własnych klubu.

Wysokość środków nie pochodzących z dotacji, a przeznaczonych na działalność statutową klubu wyniosła 404.900 zł. Na tą kwotę złożyły się wpłaty celowe – 39,98%; składki – 15,69%; darowizny – 7,53%; „sponsorzy”, umowy promocyjno-reklamowe – 36,80%.

Aktualna sytuacja finansowa klubu jest dobra. Nie mamy zadłużeń. Sezon 2018/2019 zamknęliśmy na plusie. Otrzymaliśmy rekordową kwotę dotacji 160.935 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego w II półroczu.

Podsumowanie

Minione cztery lata działalności klubu należy uznać za udane zarówno pod względem sportowym jak i finansowym. Sytuacja wyjściowa na progu nowego sezonu jest bardzo dobra. Poziom sportowy odpowiada aktualnie obecnym możliwościom MGKS „Moto-Jelcz” Oława. Aby uczynić kolejny krok rozwojowy potrzebne są zmiany organizacyjne, w warstwie zarządzania i administrowania, do tego jest potrzebna nowa definicja celów w perspektywie kilkuletniej. Nowe spojrzenie, nowe osoby, nowa motywacja.

Dziękuję za czteroletnią pracę współpracownikom, trenerom, zawodnikom, rodzicom oraz kibicom. W sposób szczególny dziękuję Burmistrzowi miasta Oława za zaufanie i wsparcie w działaniach na rzecz klubu oraz pracownikom OCKF i wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i organizacyjne. Moim następcą życzę, by w sposób maksymalny wykorzystali obecny potencjał klubu dla dalszego rozwoju oławskiej piłki oraz kolejnych sukcesów sportowych.

…cztery lata pracy na stanowisku prezesa klubu dedykuję mojemu Tacie

Paweł Nabiałczyk

