Kulminacyjnym momentem turnieju "Wrocław Trophy 2019" było honorowanie zwycięzców. Na fot.: zespół AP "Champions" Oława, z grupy U-8, z dyrektorem zawodów Mateuszem Zielińskim (pierwszy z lewej) oraz z trenerami Dawidem Wolakiem (na fot. z lewej) i Łukaszem Wróblem (z prawej) - na scenie "UEFA Respect", tuż po otrzymaniu pucharu i dyplomu oraz po dekoracji medalami

„Championsi” triumfują na „Małym Mundialu”

Piłka nożna. Europejski salon. Młodzi adepci Akademii Piłkarskiej „Champions” Oława, uczestniczący w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju „Wrocław Trophy 2019”, zwyciężyli w kategorii U-8. Natomiast na ósmym miejscu uplasowali się żacy z klubu MKS „Czarni” Jelcz-Laskowice

Zawody rozgrywano od 5 do 7 lipca, we Wrocławiu, na błoniach Stadionu Olimpijskiego oraz na Niskich Łąkach, na stadionie „Oławka”. „Wrocław Trophy” to największy turniej piłkarski z udziałem dzieci i młodzieży w Środkowo-Wschodniej Europie. W tegorocznej, już siódmej jego edycji, wzięło udział 200 drużyn chłopców i dziewcząt, z kilkunastu państw z tego regionu, a także gościnnie zespoły z Anglii, Irlandii, Niemiec, Malty i USA.

Młodzi piłkarze rywalizowali w dziesięciu kategoriach wiekowych – od żaków (U-8 i U-9), poprzez młodzików (U-10, U-11 i U-12), trampkarzy (U-13, U-14 i U-15) i juniorów młodszych (U-16 i U-17), aż do juniorów (U-18 i U-19). Łącznie z trenerami, opiekunami oraz organizatorami, uczestniczyło w imprezie prawie 5 tysięcy osób. Rozegrano łącznie 600 meczów, na 20 trawiastych i sztucznych murawach. Tak jak poprzednio, również tegoroczny turniej nazwano więc „Małym Mundialem”, w którym kolejny raz startowały zespoły Akademii Piłkarskiej „Champions” Oława i tak jak w 2018, tym razem także rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: U-8, U-10 i U-12.

Drużyna zawodników z rocznika 2007 (kat. U-12) w ubiegłym roku zajęła czwarte miejsce w turnieju. Tym razem trafiła do bardzo mocnej grupy eliminacyjnej, w której uległa kolejno rywalom z AS „Orlik” Kazimierz, AP „Olympic” II Wrocław, SV „Erle” Gelsenkirchen oraz KS Tymbark. W dalszej fazie turnieju oławianie walczyli o dalsze miejsca, i to z dobrym skutkiem, wygrywając swoje wszystkie mecze „pocieszenia”. Pokonali BAAP „Sportissimo” Brcko z Bośni, grupowego rywala z początku zawodów – KS Tymbark oraz „Victorię” Ostrzeszów. Ostatecznie oławscy dwunastolatkowie zostali sklasyfikowani w swojej kategorii wiekowej na 19. miejscu. Warto zaznaczyć, że ubiegłoroczni triumfatorzy – AP „Olympic” I Wrocław – zajęli tym razem dopiero 15. miejsce. To najlepiej świadczy o bardzo wysokim poziomie tegorocznego turnieju, w którym w kategorii U-12 zwyciężyła specjalnie wyselekcjonowana drużyna Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

W zespole AP „Champions” Oława U-12, na turnieju „Wrocław Trophy 2019” występowali: Jakub Bednarski, Grzegorz Błaszczyk, Kacper Budzisz, Marek Cały, Kacper Leja, Mateusz Łagodziński, Samuel Łuczkiewicz, Szymon Skwarek, Bartek Szymczak, Szczepan Wilgosz, Kuba Winnik, Paweł Woźniak i Oskar Żygadło.

„Championsi” z rocznika 2009 (U-10) rywalizowali w grupie eliminacyjnej z zespołami: „Ilanka” Rzepin, JK II Tarvas (Estonia), „Kolektyw” Radwanice oraz AP „First Kick” Gminy Czernica. Dwa wygrane mecze, jeden remis i jedna porażka sprawiły, że młodzi oławianie w trzecim dniu turnieju walczyli o miejsca od VII do XII. W tej fazie zawodów ulegli FC „Fgura United” z Malty, a pokonali FC „Podil” Kijów z Ukrainy i JK Tarvas I z Estonii. W efekcie zajęli dziewiąte miejsce. Turniej w tej kategorii wygrała drużyna „Letterkenny United” z Irlandii.

AP „Champions” Oława U-10: Jakub Białowąs, Patryk Bonisławski, Mateusz Gadomski, Filip Kubiczek, Mikołaj Lebiedziński, Hubert Leszczyński, Alan Maszkowski, Adrian Obrzut i Filip Seiffert.

W tegorocznym wrocławskim „Małym Mundialu” doskonale spisali się najmłodsi adepci oławskiej Akademii Piłkarskiej, występujący w kategorii U-8. W grupie eliminacyjnej mieli trudnych rywali z renomowanych klubów, mogących się poszczycić sporymi osiągnięciami w szkoleniu piłkarskiej młodzieży – MKS „Parasol” Wrocław, IKS „Ślęza” Wrocław, OBfz Nitra ze Słowacji, LKS Ślesin i GTS „Sparta” Wiślinka.

„Championsi” mimo to wygrali eliminacje, a w ostatnim dniu turnieju rywalizowali z triumfatorami dwóch innych grup – „Młodą Włocławianką” Włocławek i „Juventus Academy” Polska – o miejsca I-III. Oławianie pokonali zespół z Włocławka 6:1 i zremisowali z ekipą polskiej filii turyńskiego klubu 3:3. O kolejności zajętych miejsc przez poszczególne zespoły decydował więc ostatni mecz w kategorii U-8, a jego wynik był pomyślny dla oławian. Dzięki zwycięstwu „Młodej Włocławianki” nad „Juventusem” 1:0, „Championsi” triumfowali w rozgrywkach najmłodszych piłkarzy.

Podczas ceremonii medalowej, kończącej trzydniowe zmagania, nasi młodzi futboliści wraz ze swoimi opiekunami oraz dyrektorem turnieju Mateuszem Zielińskim, odśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. Za zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej otrzymali efektowny puchar, medale i voucher na zakup sprzętu sportowego, o wartości 1000 zł, ufundowany przez firmę „Zina”.

W drużynie AP „Champions” Oława U-8 występowali: Jan Chudy, Kryspin Leja, Tymon Kądziołka, Bartek Pajkert, Olaf Skwarek, Igor Waszkiewicz, Szymon Wawrzyniak i Oskar Wróbel.

Zawodnikami oławskich drużyn z AP „Champions” na turnieju „Wrocław Trophy 2019” opiekowali się trenerzy: Łukasz Wróbel, Dawid Wolak, Mariusz Oleszczuk i Jacek Zarówny.

– Dla naszych najmłodszych piłkarzy którzy wygrali wrocławski turniej w swojej kategorii wiekowej, ceremonia dekoracji oraz odśpiewanie polskiego hymnu narodowego, była wielkim przeżyciem – podsumowuje trener Łukasz Wróbel ten bardzo udany start oławian na zawodach w stolicy Dolnego Śląska. – Dobry występ wszystkich naszych grup szkoleniowych na turnieju „Wrocław Trophy 2019” był dla nas świetnym zwieńczeniem całego udanego sezonu 2018/19, w którym nasza akademia rozwinęła się zarówno na polu sportowym oraz organizacyjnym. Od samego początku zależy nam na przygotowaniu zawodników do gry na najwyższym poziomie, również przez ich skuteczną rywalizację z zespołami z innych krajów. Dzięki osiąganiu tych znaczących sukcesów na arenie polskiej i międzynarodowej, możemy z dobrym skutkiem promować nasze piękne miasto, w którym na co dzień mieszkamy, działamy i pracujemy.

W tegorocznym turnieju „Wrocław Trophy” wzięła też udział drużyna MKS „Czarni” Jelcz-Laskowice. Występując w kategorii U-8, w końcowej klasyfikacji zajęła ósme miejsce.

