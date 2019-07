Medalowy duet małżeński z Wierzbna - Katarzyna i Adam Kraskowie

Medalowe małżeństwo z Wierzbna i sukcesy podopiecznych

Ciężary OOM i MP seniorów. W minionym tygodniu, w krótkiej notatce na łamach „GP-WO”, informowaliśmy o bardzo udanym starcie Katarzyny i Adama Krasków w krajowym czempionacie, rozgrywanym od 21 do 23 czerwca w Ciechanowie. Małżonkowie przywieźli stamtąd do rodzinnego Wierzbna dwa krążki – złoty i brązowy. Z medalami wracają do domu także trzy młode podopieczne trenera Kraski, które we wtorek 2 lipca występowały w Drzonkowie, w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich

Przypomnijmy, że Katarzyna Kraska reprezentowała w ciechanowskich mistrzostwach Polski „Budowlanych” Opole. Wygrała zdecydowanie rywalizację seniorek w kategorii do 64 kg, osiągając w dwuboju 184 kg (78+106). Wychowanka LKS „Polwica” Wierzbno miała nad drugą w klasyfikacji Eweliną Czop, z „Agrosu” Zamość, aż 24 kg przewagi w dwuboju, a prawie 30 kg więcej od trzeciej w rankingu Aleksandry Michalskiej z „Górnika” Polkowice.

Adam Kraska startował w seniorskim czempionacie krajowym w barwach swojego rodzinnego klubu z Wierzbna, w którym także od wielu lat jest szkoleniowcem młodych adeptów sportu ciężarowego. Występując w Ciechnowie w najcięższej kategorii wagowej (+109 kg), uzyskał w dwuboju 339 kg (149+190) i zajął trzecie miejsce. Nie przyszło to jednak łatwo, bo wierzbnianin stoczył zaciętą walkę o brązowy medal z Jakubem Węgrzynem z „Wisły” Puławy, którego pokonał ostatecznie zaledwie o 1 kg. Po rwaniu tracił 4 kg, ale nadrobił to w podrzucie, zaliczając w drugim podejściu 190 kg. Węgrzyn w swojej pierwszej próbie udźwignął 185 kg, a później szachował się z Kraską przy kolejnych podejściach. Próbował pokonać rywala w podrzucie co najmniej o 1 kg, ale nie powiodło mu się przy dwóch kolejnych podejściach do ciężarów odpowiednio 190 i 191 kg.

Po tych niepowodzeniach rywala Adam Kraska był już pewien brązowego medalu i w ostatnim swoim podejściu do podrzutu postanowił powalczyć o srebro w dwuboju. Zadysponował na sztangę 200 kg i gdyby to zaliczył, przeskoczyłby drugiego w klasyfikacji Bartosza Łozińskiego z CWZS „Zawisza” Bydgoszcz. Niestety, nie udało się.

Zwycięzca w tej kategorii – Dariusz Michalski („Budowlani” Opole) był już poza zasięgiem rywali po rwaniu i po pierwszej udanej próbie w podrzucie. Ostatecznie uzyskał w dwuboju 388 kg (172+216) i pokonał drugiego w rankingu Łozińskiego o równe 40 kg, a Kraskę o 49 kg.

Zawodnik LKS „Polwica” Wierzbno wyprzedził z kolei jedynego startującego w Ciechanowie sztangistę z klubu MAKS „Tytan” Oława – Jakuba Zielińskiego, który w gronie siedmiu zawodników w tej grupie zajął szóste miejsce.

Przypomnijmy, że z powodu wciąż niezaleczonego urazu ręki nie startowała w ciechanowskich mistrzostwach koleżanka klubowa popularnego „Zielaka” – Kinga Kaczmarczyk.

Walczyły tam natomiast trzy młode zawodniczki LKS „Polwica” Wierzbno, z których najlepiej spisała się debiutująca na mistrzostwach kraju seniorek 19-letnia Natalia Pawlik. Występując w kategorii do 71 kg, zdobyła mały srebrny medal za drugie miejsce w rwaniu. W dwuboju zajęła ostatecznie piąte miejsce.

Dobrą formę klubowej podopiecznej trenera Adama Kraski dostrzegli szkoleniowcy kadry narodowej i powołali Natalię Pawlik do reprezentacji Polski, która 29 i 30 czerwca startowała w irlandzkim Waterford,w zawodach o Puchar Unii Europejskiej. Polwiczanka wystąpiła tam w duecie z Jakubem Michalskim z „Górnika” Polkowice. Uzyskując w dwuboju 175 kg (82 +93) zajęła w generalnej klasyfikacji piąte miejsce, ale zdobyte przez nią punkty walnie przyczyniły się do drużynowego triumfu polskiej reprezentacji w tych zawodach.

Wracając do zmagań w Ciechanowie dodajmy, że bardzo bliska podium była występująca w kategorii do 87 kg Weronika Olejnik – ostatecznie uplasowała się na czwartej pozycji, z wynikiem 164 kg (73+91). Piąte miejsce w kategorii do 55 kg zajęła Kamila Czechowska, a jej rezultat to 131 kg (56+75).

***

Młodsze koleżanki Natalii Pawlik, Weroniki Olejnik i Kamili Czechowskiej – startowały 2 lipca w Drzonkowie, w finale podnoszenia ciężarów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich. Sztangistki LKS „Polwica” wywalczyły awans do turnieju finałowego podczas zawodów eliminacyjnych strefy „D”, które rozgrywano 1 czerwca, w hali sportowej im. Szymona Kołeckiego w Wierzbnie. Co ciekawe, wszystkie zmieniły kategorie wagowe. Najlżejsza Weronika Grzegorzewska wygrała w tych wcześniejszych wierzbniańskich zawodach rywalizację w grupie sztangistek ważących nie więcej niż 55 kg. Natomiast w Drzonkowie wystąpiła w wadze do 49 kg. Zbiła więc w ciągu miesiąca ciężar swojego ciała o ponad 4 kg. Nie pozostało to bez wpływu na formę sportową – u siebie Weronika podniosła w dwuboju 116 kg (50+66), natomiast na Ziemi Lubuskiej tylko 109 kg (48+61), ale na szczęście w finale OOM wystarczyło to do zdobycia brązowego medalu.

Krążek o takiej samej barwie wywalczyła występująca w Drzonkowie w kategorii do 64 kg Julia Pikulska, która awans uzyskała w wadze do 71 kg. W jej przypadku zbicie ciężaru ciała o 5 kg nie zmieniło dyspozycji, bowiem zarówno wcześniej w eliminacjach, jak i podczas finału olimpijskiego, Julka zaliczyła w dwuboju ten sam ciężar – 137 kg. Różniła się tylko osiągnięciami w poszczególnych bojach, uzyskując odpowiednio 63 i 74 kg oraz 64 i 73 kg.

Najlepiej w podzielonogórskim Drzonkowie spisała się Zuzanna Protokowicz, która w przeciwieństwie do koleżanek klubowych, zmieniła kategorię wagową na wyższą. W Wierzbnie wygrała rywalizację w grupie dziewcząt ważących nie więcej niż 76 kg, zaś w finale OOM konkurowała w wadze do 81 kg. Z dobrym skutkiem, bo poprawiła dwubojowe osiągnięcie z Wierzbna (136 kg) o 5 kg. Uzyskała 141 kg, co dało jej złoty medal w dwuboju oraz dwa małe krążki – złoty za podrzut i srebrny za rwanie.

Polwiczanka Natalia Pawlik (na fot. na pierwszym planie, druga od prawej) udanie startowała w mistrzostwach Polski seniorów i wystąpiła w reprezentacji Polski w zawodach o Puchar Unii Europejskiej

Weronika Grzegorzewska przed występami w Drzonkowie mocno zbijała wagę, co odbiło się na sportowej formie tej zawodniczki, ale na szczęście nie przeszkodziło jej w wywalczeniu brązowego krążka

