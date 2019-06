Oławianka najlepsza w biegu na 10 kilometrów

Beata Borowicz uwielbia biegać i nie chodzi tylko o rekreację. Oławianka traktuje pasję bardzo poważnie i wciąż wyznacza sobie nowe cele, na koncie ma wiele sukcesów, a teraz cieszy się z kolejnego.

Zajęła pierwsze miejsce w biegu na 10 km o Puchar Burmistrza Siechnic w kategorii K 40. Rywalizowało ponad 400 zawodników na dystansach 5 i 10 km. To był bardzo wyczerpujący bieg, ponieważ pogoda nie była sprzyjająca. Temperatura sprawiła, że zawodnicy wbiegali na metę bardzo zmęczeni. Oławianka przebiegła 10 km w czasie 44 minut i 5 sekund. – Ciężko się biegło, ale miałam swój cel, chciałam zrobić tzw. „życiówkę”, co osiągnęłam i z czego jestem bardzo szczęśliwa oraz zdobyć podium – mówi. – Mam nadzieję, że ten wynik to dopiero wstęp do rekordów, które chcę zrobić w tym sezonie”

Beata Borowicz jest funkcjonariuszką Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przez wiele lat pracowała w oławskiej policji.

Źródło KWP Wrocław

Kategoria artykułu: Sport