Finał zimowego biegania 2019. ZDJĘCIA

Nagrodzili najlepszych. Dodatkowy etap zimowego maratonu na raty – tzw. „Joker” – zakończył oławsko-jelczańską imprezę biegową. Podsumowanie tegorocznego „Zimowego Maratonu na Raty”, od kilku lat wspomaganego przez lokalne samorządy gminne, a od niedawna także przez firmę „Toyota”, odbyło się w niedzielę 24 lutego, w jelczańskim ośrodku rekreacyjnym „Nad stawem”

Najpierw na malowniczą trasę, przebiegająca przez budzący się powoli do życia po zimowym śnie las, ruszyli zawodnicy, którzy chcieli uzupełnić brakującą im do pełnego maratońskiego dystansu „kilometrówkę”. W gronie rywalizujących nie brakowało tych, którzy już przed tygodniem dobiegli lub „domaszerowali” do „maratońskiej” mety. Wyniki i relacja w najnowszym „papierowym” wydaniu „Powiatowej”. Już teraz dostępne również e-wydanie: TUTAJ – koszt 2.90 zł

Fot. Krzysztof A. Trybulski

