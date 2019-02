Podaj do Kuby – fanklub Orła przygotowuje akcję charytatywną dla kibica

Jakub Sierpiński jest bratem jednego z członków akademii klubu z Jelcza-Laskowic i wielkim miłośnikiem futsalu. Choroba uniemożliwia mu chodzenie i mówienie, chłopak potrzebuje nowego wózka. Pomóc w zebraniu środków ma akcja „Podaj do Kuby”, na którą złożą się m.in. turnieje, uliczna zbiórka funduszy oraz licytacja koszulek zespołów z różnych krajów.

17-letni Jakub Sierpiński jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Od urodzenia cierpi m.in. na mózgowe porażenie dziecięce i refluks-żołądkowo przełykowy. W konsekwencji nie potrafi mówić ani chodzić. Porusza się na wózku, który już wymaga wymiany. Nowy musi być dostosowany do wieku chłopca i potrzeb wynikających z następstw chorób. Koszt to około 30 tysięcy złotych – zbyt dużo dla rodziny, która cały czas musi troszczyć się o zapewnienie odpowiedniej rehabilitacji.

Kubie można pomóc, przekazując 1% podatku bądź poprzez wpłatę na konto fundacji. Z pomocą przyszli jednak jeszcze kibice, z którymi chłopiec dopinguje KS Acanę Orła Futsal Jelcz-Laskowice podczas meczów Futsal Ekstraklasy. Jego fascynacja futsalem nastąpiła, kiedy brat rozpoczął treningi w akademii dolnośląskiego klubu.

– To dla nas zupełna nowość. Do tej pory nie spotkaliśmy się jeszcze z tak ogromną empatią i zaangażowaniem ze strony tylu osób – mówi Jowita Sierpińska, matka Kuby.

Turnieje, licytacje koszulek i uliczna zbiórka

Fanklub Orła, we współpracy z klubem oraz „Miejsko-Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach przygotował akcję charytatywną „Podaj do Kuby”. Składa się na nią kilka działań. W marcu będzie prowadzona zbiórka funduszy na ulicach Jelcza-Laskowic. W internecie będą pojawiały się licytacje koszulek drużyn futsalowych nie tylko z Polski, ale też z Chorwacji, Finlandii, a nawet z Kazachstanu. Ponadto w marcu odbędą się dwa turnieje charytatywne (dla dzieci i dorosłych). Ich gospodarzem będzie Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice.

Pierwsze rozgrywki zaplanowano na 17 marca, od 9:00 do 16:00. Zmierzą się w nich dzieci z roczników 2010 i 2012. Wpisowe wynosi 250 zł (kwota za drużynę, w cenie m.in. posiłek i napój). Całość zostanie przeznaczona na wsparcie Kuby. Na uczestników turnieju czekają loteria, konkursy, czy kiermasz ciast. Dorośli swoje rozgrywki mają mieć 31 marca.

– Akcja nabiera dopiero rozpędu, a my już mamy ogromny problem, by wyrazić swoją wdzięczność. To mega pozytywne doświadczenie i odczucia nie do opisania. Patrząc na to, co się dzieje, zwykłe dziękuje wydaje się banalne i nie na miejscu – mówi Jowita Sierpińska.

Środowisko futsalowe łączy się w pomocy

Sebastian Bednarz, prezes Orła, podkreśla, że fani od początku mocno wspierają klub nie tylko podczas meczów, ale też przy okazji rozmaitych akcji. Już niejednokrotnie udowadniali, że potrafią pomagać.

– Cieszę się, że teraz wspólnie możemy pomóc naszemu wiernemu kibicowi. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się osiągnąć potrzebne wsparcie dla Kuby – dodaje Sebastian Bednarz.

W akcję włączają się kluby futsalowe z Polski i z zagranicy, a także takie osobistości ze środowiska futsalowego jak trener reprezentacji Rosji czy Cacau.

– Dziękuję w imieniu swoim oraz Kuby i zachęcam do aktywnej pomocy. Razem możemy wszystko – stwierdza Bednarz.

Źródło: materiały prasowe KS Acany Orła Futsal Jelcz-Laskowice

Foto: Jarosław Frąckowiak

Kategoria artykułu: Sport