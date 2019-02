Trener Łukasz Kłykow ze swoimi podopiecznymi, na turnieju eliminacyjnym w Szczyrku

Piątka szachuje na piątkę

Szachy. Eliminacje międzyregionalne. Pięcioro podopiecznych Łukasza Kłykowa – trenera młodych szachistów MGLKSz „Parnas” Oława, zakwalifikowało się do finałowych turniejów mistrzostw Polski młodzików i juniorów

Na turnieju półfinałowym, rozgrywanym w listopadzie ubiegłego roku, w Szczyrku, bezpośredni awans wywalczyło czworo oławian. Najlepiej spisał się Nikodem Bieroński, który zajął drugie miejsce w silnie obsadzonej grupie chłopców do lat 9. W kategorii dziewcząt do lat 10 bezpośrednią promocję do finałowego turnieju „wyszachowały” Amelia Górska i Emilia Prędkiewicz. Natomiast niepewna awansu była rówieśniczka Amelki i Emilki – Weronika Piejko, która w gronie rezerwowych zawodniczek znalazła się w ścisłej czołówce, otrzymując numer 1. Dopiero kilka dni temu Weronika została również zakwalifikowana do udziału w finale MPM.

W starszej grupie dzielnie walczyła w Szczyrku kolejna podopieczna trenera Łukasza Kłykowa – jedenastoletnia Paulina Prędkiewicz. Jak ocenił jej szkoleniowiec, nie był to porywający występ młodej oławskiej szachistki, ale główny cel w postaci awansu do finałowego turnieju mistrzostw Polski juniorów został osiągnięty.

Tym razem nie uzyskał promocji ubiegłoroczny finalista mistrzostw Polski młodzików – jedenastoletni obecnie Szczepan Wilgosz. Nie powiodło się także jego starszym klubowym partnerom – piętnastoletniej Natalii Miareckiej i jej rówieśnikowi Michałowi Kopestyńskiemu.

Ostatecznie, podczas finałowego turnieju mistrzostw Polski młodzików, który będzie rozgrywany od 23 lutego do 3 marca w Szklarskiej Porębie, przy stołach z szachownicami zasiądzie czworo oławian – Nikodem Bieroński, Amelia Górska, Emilia Prędkiewicz i Weronika Piejko. Ich nieco starsza koleżanka Paulina Prędkiewicz ma natomiast wystapić także w Szklarskiej Porębie, ale kilka dni później, w finale mistrzostw Polski juniorów, które mają się tam rozpocząć 9 marca.

Udział oławskich szachistów w eliminacjach do mistrzostw Polski był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Oławie, a także dzięki środkom pozyskanym z programu „Klub”, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cierpliwość Weroniki Piejko została nagrodzona. Kilka dni temu okazało się, że również wystąpi w finale mistrzostw Polski młodzików

