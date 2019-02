Nie mają czym dojechać na mecz, dlatego się poddali…

– Nie tak wyobrażaliśmy sobie wywalczenie awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski – mówią zawodnicy KS Acana Orzeł Futsal

– Otrzymaliśmy dzisiaj informację z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że zaplanowane na 13.02.2019 zawody pomiędzy KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice a MKS Pogoń 04 Szczecin zostały zweryfikowane jako walkower 5-0 na naszą korzyść – mówi Mariusz Bartodziej, rzecznik prasowy klubu. – Powodem takiej sytuacji jest brak możliwości zagrania w tym terminie przez drużynę ze Szczecina, gdyż nie mają czym dostać się do Jelcza-Laskowic, a zawodnicy nie mają możliwości wzięcia urlopów w pracy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż termin 13.02.2019 został wysłany do przeciwnika 4.02.2019, zaraz po losowaniu par, i do wczoraj nie był kwestionowany. Dziś dostaliśmy informację z prośbą przełożenia meczu na 25.02.2019 lub inny termin wskazany przez klub, na co ze względu na zaawansowane przygotowania do środowego spotkania nie mogliśmy się zgodzić. W związku z powyższym uzyskaliśmy awans od 1/4 finału tych rozgrywek.

Z tego miejsca chcielibyśmy przeprosić naszych wszystkich kibiców i sponsorów za to, że z uwagi na brak profesjonalnego podejścia rywali nie będą świadkami kolejnego świetnego widowiska. Niestety nie potrafimy znaleźć innego sformułowania na zachowanie drużyny przeciwnej.

Źródło: materiały prasowe KS Acany Orła Futsal Jelcz-Laskowice

