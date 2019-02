150 tysięcy złotych trafi do futsalowego "Orła", który w zeszłym roku cieszył się z awansu do ekstraklasy, a dziś na swoich meczach regularnie zapełnia halę Centrum Sportu i Rekreacji. Zarząd klubu dziękował władzom za pośrednictwem Facebooka: - Wsparcie, które otrzymamy w 2019 roku jest ogromną motywacją do ciężkiej pracy i ciągłego doskonalenia każdego elementu klubu

Ponad milion na sport. Kto i ile dostał?

Jelcz-Laskowice. Budżet. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. W praktyce oznacza to podział pieniędzy na stowarzyszenia i kluby sportowe. Kto i na co otrzyma dotację?

Otwarty konkurs ofert został ogłoszony 28 grudnia 2018. Wnioski o dotację można było składać do 24 stycznia 2019. Do rozdysponowania była kwota przekraczająca milion złotych. Najwięcej, bo aż 220 tys. złotych trafi do Miejsko-Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, które będzie odpowiedzialne za upowszechnianie sportu poprzez prowadzenie zorganizowanego szkolenia sportowego oraz zapewnienia udziału w zawodach sportowych i konkursach różnych dyscyplin. To samo zadanie będzie realizował klub Czarni Jelcz-Laskowice, który otrzymał dotację w wysokości 140 tys.

Upowszechnianiem strzelectwa sportowego poprzez organizację treningów i zawodów zajmie się Liga Obrony Kraju, która otrzymała 6 tys. zł. Dotacja na piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży trafiła do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” (38 tys.) oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan” (10 tys.).

90 tys. złotych gmina przeznaczyła na kolarstwo. Z tego 70 tys. otrzyma Moto Jelcz-Laskowice, a 20 tys. Uczniowski Klub Kolarski w Jelczu-Laskowicach. Kolejnym zadaniem jest organizowanie zajęć i treningów oraz udział w zawodach i pokazach modeli samochodowych. Klub „Jelcz-Mikurs” uzyskał wsparcie w wysokości 60 tys. zł.

55 tys. to dotacja dla „Victorii”, która w Jelczu-Laskowicach od lat odpowiada za tenis stołowy. Zajęciami, treningami i zawodami koszykarskimi zajmie się „Blus”, który otrzymał od gminy 50 tys. zł. Do futsalowego „Orła”, który od tego roku występuje w ekstraklasie trafiła kwota 150 tys. zł., a 100 tys. zainkasował siatkarski „Volley”.

Kolejną dotowaną dyscypliną jest judo. Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” mógł liczyć na 11 tys. Treningami pływania zajmie się „Manta”, na której konto trafi 85 tys. zł. Zadaniem ogólnym, określonym jako „upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” zajmie się Szkolny Związek Sportowy. Dotacja – 50 tys. zł.

Jedna z ofert nie spełniła wymogów formalnych. Chodzi o kwestię popularyzacji biegania jako aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, poprzez organizowanie szkoleń i zawodów. Organizacja, która starała się o dotację na ten cel, będzie miała szansę poprawić swój wniosek. Na złożenie nowej oferty ma czas do 19 lutego.

(kt)

Kategoria artykułu: Sport