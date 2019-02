ZiMnaR wreszcie przy prawdziwej zimie! ZDJĘCIA

Bartek Roskosz liderem!

Zmiany w czołówce. W czwartym etapie XI „Toyota Zimowego Maratonu na Raty” najszybciej finiszował zwycięzca w poprzedniej rundzie – Bartosz Roskosz. Dzięki uzyskanej sporej przewadze nad trzecim na mecie Dariuszem Wróblem z Bystrzycy, miłoszyczanin objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej

Kolejny bieg „na raty” rozgrywano 27 stycznia, w Oławie, na „Zaodrzańskiej Agrafce”, po raz pierwszy w tej edycji przy prawdziwie zimowych warunkach. Do rywalizacji na trasie pokrytej ubitym śniegiem, przy niewielkim mrozie i zachmurzonym niebie, zgłosiło się blisko 400 lekkoatletów, w tym 47 miłośników marszu z kijkami. Z dotychczasowej grupy czołowych biegaczy zabrakło tym razem „wiecznie trzeciego” Marcina Siciarza z Oławy, co oznacza, że już nie będzie uwzględniany w końcowej klasyfikacji generalnej. Warunkiem jest bowiem uczestnictwo we wszystkich sześciu podstawowych etapach „ZiMnaRa”. Udział w dodatkowym, tzw. „Jokerze”, ma tylko symboliczne znaczenie. Ważny jest tylko dla tych zawodników, którzy nie mogli uczestniczyć w którymś z głównych etapów, a chcieliby zaliczyć pełny maratoński dystans, w całym cyklu zimowego biegania.

Przed startem do czwartego etapu, kijkarze i biegacze uczcili minutą ciszy pamięć Zygmunta Pawlika z Oławy, zmarłego w styczniu 2015 roku stałego uczestnika wielu lekkoatletycznych zawodów w powiecie oławskim. Popularny „pan Zygmunt” mimo zaawansowanego wieku (69 lat), na dwa tygodnie przed śmiercią zaliczył miłoszycki etap „ZiMnaRa”. Smutna wiadomość o jego odejściu dotarła do organizatorów biegu podczas rozgrywania czwartego etapu w Oławie. Wtedy postanowiono, że każdy z kolejnych etapów zimowego biegania na raty właśnie o tym numerze będzie memoriałem Zygmunta Pawlika. Pełna relacja z ZiMnaRa w papierowym wydaniu „Powiatowej”. Artykuł w całości możesz przeczytać już teraz w e-wydaniu – do kupienia (2,90 zł) pod tym linkiem: https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2019-01-31

Tekst i fot.: Krzysztof A. Trybulski [email protected]

Kategoria artykułu: Galeria