Jak żegnać rok, to w takim stylu. Fantastyczna frekwencja w J-L

Lekkoatletyka. Ponad 1000 sportowców uczestniczyło w czwartej edycji „Toyota Biegu Sylwestrowego”. W tym roku zbierano pieniądze dla chorej Natalii Zezuli

Organizator imprezy – jelczański Klub Biegacza „Harcownik” – przygotował dwa dystanse. Ten dłuższy, dziesięciokilometrowy, był także piątym i ostatnim zarazem biegiem, zaliczanym do „Korony Harcownika 2018”. Ci nieco mniej wytrwali, mogli przebiec połowę trasy. Podobnie jak w poprzednich latach, na dystansach od 50 do 800 metrów rywalizowały dzieci. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.

„Toyota Bieg Sylwestrowy” to także dwa wydarzenia towarzyszące. Klub Biegacza „Harcownik” świętował dziesiąte urodziny. Z tej okazji przyszykował dla zawodników słodką niespodziankę, w postaci kremowej muffinki, grzanego wina i gorącej herbaty. Po zakończeniu rywalizacji zostały rozlosowane nagrody – 10 zaawansowanych technologicznie zegarków sportowych. Odbyła się się również zbiórka pieniędzy dla Natalii Zezuli. Na facebookowym wydarzeniu zorganizowano licytacje, wśród których była m.in. konsola PS4, pralka, zegarek, bony i vouchery podarunkowe.

Fot. Kamil Tysa

Zwycięzca biegu na 5 kilometrów – Mikołaj Czeronek Artur Gułaj jako pierwszy pokonał dłuższy dystans – radość była ogromna

