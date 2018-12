Andrzej Białoszkiewicz ze swoją drugą już rekordową taaaaaaaaaką tołpygą, mierzącą 120 cm i ważącą 28,5 kg

Złota tołpyga Andrzeja Białoszkiewicza

Wędkarstwo. Kolejny okaz! Oławianin łowcą ponad 28-kilogramowej ryby

*

Z relacji wędkarza dowiedzieliśmy się, że 21 listopada w godzinach wieczornych wybrał się na połów ryb, nad Odrę. Łowił z zasiadki na spławik, a jako przynętę stosował rosówki. Udało mu się wyholować 2 okonie, o długości około 30 cm. W pewnym momencie zauważył kolejne branie, które zaciął w tempo i… poczuł potężny opór. Wiedział już, że ma coś wielkiego. Kosztowało go to dużo wysiłku oraz stresu, czy da sobie radę. Po walce, trwającej około dziesięciu minut, udało się doprowadzić rybę do brzegu, a następnie gołymi rękami (działający w silnym stresie wędkarz zapomniał o podbieraku) wyciągnąć z rzeki potężną tołpygę, o długości 120 cm i wadze 28,5 kg.

Trofeum kwalifikuje się do złotego medalu „Wiadomości Wędkarskich” – oficjalnego miesięcznika PZW.

*

Oławski wędkarz używał do połowu kija „Shimano Hyperlob” 360 cw 60 g, z kołowrotkiem „RyobiArccik 3000 Plus” i plecionką 0,20 mm.

*

To jest już drugi taki rekordowy okaz oławianina. Jesienią 2016 roku udało się temu wędkarzowi złowić także wielką tołpygę. Tamta była trochę mniejsza – ważyła 20,47 kg i mierzyła 111 cm.

Andrzej Białoszkiewicz jest członkiem Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” w Oławie. Ma 33 lata, żonę Dagmarę oraz trzyipółletnią córkę Lenę. Wędkuje od dziecka.

*

Ciekawostką połowu tej ryby jest to, że tołpyga (Hypophthalmichthys nobilis) rzadko staje się wędkarskim trofeum, bo odżywia się fitoplanktonem i zooplanktonem. Do polskich wód została introdukowana w 1965 roku, ze względu na swoje preferencje pokarmowe, które przyczyniają się do zmniejszenia tempa zarastania zbiorników. Smaczne mięso i szybki przyrost masy ciała powoduje, że ten gatunek ryby jest hodowany w ponad 70 krajach świata. Tołpyga dojrzewa płciowo w wieku 4-7 lat, zależnie od rejonu występowania. Ikra jest pelagiczna, nie potrzebuje przywiązania do brzegu czy dna, występuje w otwartej wodzie albo osadza się na roślinności. Jedna samica składa od 80 tysięcy do 600 tysięcy jaj. Jest rybą długowieczną, Krzyżuje się z karpiem, amurem białym i tołpygą białą. W Polsce nie rozmnaża się w warunkach naturalnych.

***

Wszyscy wędkarze mogą współtworzyć tę rubrykę, dzwoniąc pod numer telefonu +48-600-378-240.

Dyżury składkowe w oławskich kołach PZW

* Skarbnik Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty w czwartki, od godz. 16.00 do 17.00, w sklepie wędkarskim koło dworca PKS. W tym samym miejscu takie sprawy członków Koła PZW nr 19 załatwia Agata Kieda.

* Skarbnik Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” dyżuruje w jego siedzibie, przy ul. 3 Maja 1a – w środy, od godz. 16.00 do 18.00. W pozostałe dni – w zakładzie rzemieślniczym Wiesława Mądrzyka, ul. ks. Kutrowskiego (do godz. 15.30).

* Skarbnik Koła PZW nr 110 „Amur” przyjmuje wpłaty codziennie w Hucie „Oława”, w godzinach pracy, oraz we wtorki, od godz. 17.00 do 17.45, w sklepie „Team Komputers”, ul. Strzelna 3. Składki można także wpłacać w innym miejscu i terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr: 48-669-504-840.

(GRARO)

