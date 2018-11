Znów to zrobiła! Kolejny sukces Agnieszki Burdelak

Agnieszka doskonale zna smak zwycięstwa. Na podium stawała wielokrotnie. O jej sukcesie bardzo często informowaliśmy. Znów ma powód do dumy.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu objęte patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Dolnośląska policjantka Agnieszka Burdelak pochodząca z Oławy została uznana najlepszą zawodniczką imprezy, a drużyna KWP we Wrocławiu zwyciężyła w klasyfikacji generalnej jednostek Policji.

Do rywalizacji w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Pływaniu w Szczytnie stanęło ponad 140 zawodników z całego kraju. Reprezentanci formacji mundurowych rywalizowali na dystansach: 50m, 100 m, 200 m, 400 m oraz w sztafecie 4 x 50 m.

W uroczystości otwarcia, wręczenia nagród i podsumowania mistrzostw wzięli udział: podinsp. dr hab. Jarosław Truchan – Dyrektor Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mł. insp. dr Jarosław Struniawski – Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale oraz dyplomy. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni statuetkami, natomiast najlepsze drużyny pucharami.

Źródło Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Kategoria artykułu: Sport