Strażacy najlepsi!

Drużyna KP PSP w Oławie nie miała litości dla rywali podczas III edycji Turnieju Futsalu o Puchar Burmistrza Jelcza-Laskowic. W tym roku do udziału w turnieju zgłosiło się dwanaście drużyn reprezentujących różne środowiska – przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia. Bezsprzecznie jednak, najlepsi okazali się strażacy oławskiej komendy, którzy w finale wygrali z reprezentacją firmy Ronal 1:0. Podczas turnieju wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniędzy dla podopiecznych Fundacji „Po Prostu Razem” oraz Centrum Wolontariatu „Zielony Parasol”. Dzięki darczyńcom zebrano ok. 3,5 tys zł, co z pewnością pomoże dzieciom i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi.

Źródło KP PSP w Oławie



Kategoria artykułu: Sport