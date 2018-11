Najlepsi wędkarze zawodów "Zakończenie sezonu" Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie. Na fot., od lewej: Henryk Kisiel, Robert Pilśniak, Przemysław Cajler, Tadeusz Sobotowicz i Sławomir Gajowiecki

Fantastyczny finisz Przemysława Cajlera

Wędkarstwo. Grand Prix. Zawody spinningowe członków Koła Miejskiego PZW nr 16, odbywały się 21 października, pod hasłem „Zakończenie sezonu”

Na Odrze i jej oławskich kanałach konkurowało 17 wędkarzy. Efekt ich rywalizacji to 3 bolenie, 2 szczupaki, 4 klenie i 38 okoni, ważących łącznie 12990 g. Dwóch spinningistów zerowało. Zawody rozegrano na bitej rybie.

Najlepszy wynik osiągnął Przemysław Cajler, który złowił komplet – 2 bolenie, ważące 3220 g. Premia za blisko pięciogodzinny połów kompletu przed czasem wyniosła 5020 pkt. Triumfator zawodów uzyskał rekordowy wynik – 8240 pkt!

Na drugim miejscu uplasował się Robert Pilśniak, który również złowił komplet – 3 klenie, o wadze 2000 g, ale ponad 100 minut później, za co otrzymał premię 3060 pkt, a łącznie w zawodach uzyskał 5060 pkt.

Trzecie miejsce zajął Jacek Skrocki – 2 szczupaki i 4 okonie, łączna waga jego kompletu wyniosła 2140 g. Za połów przed czasem ten wędkarz otrzymał premię 2260 pkt, uzyskując w zawodach razem 4410 pkt.

Na dalszych miejscach sklasyfikowano: Tadeusza Sobotowicza – boleń i 4 okonie, 1425 g; Henryka Kisiela – kleń i okoń, 730 g; i Sławomira Gajowieckiego – 6 okoni, 680 g.

Najlepsi wędkarze otrzymali puchary i dyplomy, wręczane przez prezesa Koła Andrzeja Walaszka, jednocześnie sędziego zawodów, w asyście Zbigniewa Piegzy.

Koło Miejskie PZW nr 16 zakończyło tą rywalizacją tegoroczny cykl spinningowych zawodów Grand Prix. Zaliczane są do niej wyniki z czterech imprez – z otwarcia sezonu, mistrzostw koła, pucharu zarządu oraz z zakończenia sezonu. W chwili zamykania tego wydania gazety do druku wiadomo nieoficjalnie, że tegoroczną edycję wygrał Tadeusz Sobotowicz.

***

Wszyscy wędkarze mogą współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie: 600-378-240.

*

Dyżury składkowe w oławskich kołach PZW

* Skarbnik Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty w czwartki, od godz. 16.00 do 17.00, w sklepie wędkarskim koło dworca PKS. W tym samym miejscu takie sprawy członków Koła PZW nr 19 załatwia Agata Kieda.

* Skarbnik Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” dyżuruje w jego siedzibie, przy ul. 3 Maja 1a – w środy, od godz. 16.00 do 18.00. W pozostałe dni – w zakładzie rzemieślniczym Wiesława Mądrzyka, ul. ks. Kutrowskiego (do godz. 15.30).

* Skarbnik Koła PZW nr 110 „Amur” przyjmuje wpłaty codziennie w Hucie „Oława”, w godzinach pracy, oraz we wtorki, od godz. 17.00 do 17.45, w sklepie „Team Komputers”, ul. Strzelna 3. Składki można także wpłacać w innym miejscu i terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr: 48-669-504-840.

(Graro)