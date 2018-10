Katarzyna Kraska wywalczyła złoty medal w kategorii wagowej do 63 kg, a Kinga Kaczmarczyk mimo chorej ręki zdobyła w Kobierzycach srebrny krążek

Medalowe siłaczki

Ciężary. Mistrzostwa Polski. Złoty i srebrny medal – to zdobycze sztangistek z powiatu oławskiego na krajowym czempionacie seniorów i seniorek, rozgrywanym od 27 do 30 września w podwrocławskich Kobierzycach. W najważniejszych krajowych zawodach w podnoszeniu ciężarów wystąpiła rekordowa liczba uczestników, w tym liczna reprezentacja LKS Polwica Wierzbno. Jako jedna z pierwszych i od razu z ogromnym sukcesem, startowała wychowanka tego klubu, a obecnie sztangistka Budowlanych Opole – Katarzyna Kraska. Rywalizując w kategorii do 63 kg, z wynikiem 187 kg w dwuboju, wywalczyła złoty medal.

W kobierzyckich mistrzostwach świetnie spisała się także przedstawicielka klubu MAKS Tytan Oława – Kinga Kaczmarczyk. Mimo niezaleczonej kontuzji ręki, jakiej doznała na zgrupowaniu kadry narodowej, popularna „Kinia” – dźwigając w dwuboju 192 kg, w wadze do 90 kg – uległa jedynie Małgorzacie Wiejak z Zawiszy Bydgoszcz.

