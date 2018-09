Piłkarze zagrają dla Grzegorza i Natalii

Piłka nożna. Mecz charytatywny Drużyny polskiej ekstraklasy – Śląsk Wrocław i Miedź Legnica – zmierzą się w sobotę 8 września, na stadionie OCKF przy ulicy Sportowej w Oławie

Towarzyskie spotkanie futbolistów, z udziałem markowych drużyn, organizuje już po raz piąty społeczny komitet, pod wodzą Bronisława Paszyńskiego, oławskiego przedsiębiorcy. W pierwszym meczu charytatywnym, rozegranym w roku 2014, Śląsk Wrocław zmierzył się z MKS Oława. Rok później ekstraklasowy zespół Górnika Zabrze walczył z trzecioligową Foto-Higieną Gać, zaś w 2016 ponownie gościł na oławskim stadionie Śląsk Wrocław, a jego rywalem była wtedy pierwszoligowa Miedź Legnica. Przed rokiem wrocławscy futboliści rywalizowali z Piastem Gliwice.

***

Podobnie jak poprzednio, dochód z tegorocznego meczu będzie również przeznaczony na pomoc dla Grzegorza Galasińskiego – człowieka z nową twarzą, po koszmarnym wypadku w pracy, oraz dla 6,5-letniej oławianki Natalii Zezuli, chorującej na toksoplazmozę (dziecięce porażenie mózgowe) i epilepsję.

***

Rywalizacja Śląska z Miedzią rozpocznie się o godzinie 13.30. Komentował ją będzie na żywo spiker wrocławskiej drużyny Andrzej Gliniak. W przerwie meczu odbędzie się aukcja różnych fantów, podarowanych przez sponsorów, m.in. piłek i koszulek, z autografami znanych zawodników z polskich zespołów piłkarskich, koszykarskich i żużlowych, a także siatkarskiej reprezentacji Polski oraz wybitnych polskich lekkoatletów i skoczków narciarskich. Smakowitym kąskiem dla kolekcjonerów sportowych gadżetów będzie zapewne plastron mistrza olimpijskiego Kamila Stocha, z jego autografem. Do wylicytowania będą także piłki z podpisami wielokrotnych reprezentantów Polski w szczypiorniaku – Sławomira Szmala i Karola Bieleckiego.

***

W licytacji fantów pomogą honorowi goście – byli piłkarze reprezentacji Polski oraz zawodnicy Górnika Zabrze i Śląska Wrocław z okresu „Złotej Ery” tych klubów: Stanisław Oślizło, Jan Banaś, Władysław Żmuda, Janusz Sybis i Janusz Kudyba.

***

Przed meczem charytatywnym Śląsk – Miedź, od godziny 10.00 trwać będzie na stadionie OCKF spartakiada dzieci niepełnosprawnych.

**

Bilety-cegiełki

*

Kosztują 10 zł. Można je nabyć w biurze firmy „Świat Nieruchomości” (dawniej ZNiB „Wspólnota”) – w Oławie, ul. Chrobrego 20 e (wejście z tarasu). Także w Izbie Muzealnej Ziemi Oławskiej (Oława, Rynek 1, ratusz) – w dniach i godzinach pracy tych instytucji.

*

Będzie je można także zakupić w dniu meczu od godziny 10.00, w kasie przy wejściu na stadion. Organizatorzy radzą jednak zaopatrzyć się w wejściówkę wcześniej, bo ze względów bezpieczeństwa liczba miejsc dla widzów jest ograniczona. Grupy uczniów, zorganizowane przez szkoły, będą mogły wejść na stadion bezpłatnie.

*

Będą zbierać nakrętki

Rodzice Natalki Zezuli apelują do kibiców, o przyniesienie na mecz zakrętek plastikowych, które będą zbierane do specjalnego pojemnika, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie chorej dziewczynki.



*