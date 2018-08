Najlepsi w mistrzostwach powiatu, na fot. od lewej: Marek Herba, Tadeusz Cupiał, Lucjan Zieliński, Leszek Banaszek, Anna Skalińska, Jan Sokołowski, Małgorzata Stachnio, Daniel Bielawski, Mateusz Dworak i Patryk Sobolewski

Wędkarze „Szóstki” najlepsi w powiecie

Wędkarstwo. Spławik. Na kanale żeglownym Odry w Oławie, naprzeciw elewatorów, rozegrano 19 sierpnia XVII indywidualne mistrzostwa powiatu oławskiego

Startowało 31 seniorów, trzech juniorów i dwie kobiety. Uczestniczyli członkowie kół PZW: nr 6 w Jelczu-Laskowicach oraz nr 16, 19 i 90 w Oławie. Organizatorem mistrzostw było Koło Miejskie PZW nr 16 w Oławie. Patronat honorowy objął starosta oławski Zdzisław Brezdeń.

Przed rozpoczęciem rywalizacji Andrzej Świętach zapoznał uczestników z regulaminem oraz przeprowadził losowanie stanowisk. Zawodnicy zajęli swoje miejsca, przygotowując sprzęt i łowiska przez półtorej godziny, a następnie rozpoczęli konkurs. Oto jego efekty:

Juniorzy

* mistrz powiatu – Daniel Bielawski (Koło PZW nr 6 w Jelczu-Laskowicach) – złowił 1135 g ryb;

* pierwszy wicemistrz – Mateusz Dworak (Koło PZW nr 19 w Oławie) – 1110 g;

* drugi wicemistrz – Patryk Sobolewski (Koło PZW nr 6 w J-L) – 330 g.

Kobiety

* mistrzyni powiatu – Anna Skalińska (Koło PZW nr 6 w J-L) – 1395 g;

* wicemistrzyni – Małgorzata Stachnio (Koło PZW nr 6 w J-L) – 1385 g.

Seniorzy

* mistrz powiatu -Tadeusz Cupiał (Koło PZW nr 6 w J-L) – 2975 g;

* pierwszy wicemistrz – Lucjan Zieliński (Koło Miejskie PZW nr 16 w Oławie) – 2325 g;

* drugi wicemistrz – Marek Herba (KM PZW nr 16) – 2065 g;

* następne miejsca: Leszek Banaszek (KM nr 6 J-L) – 1855 g, Jan Sokołowski (KM nr 16) – 1615 g i Stanisław Kądziołka (KM nr 16) – 1600 g.

Łącznie złowiono 33.100 g ryb, które po zważeniu wypuszczano z powrotem do wody. Średnio na zawodnika przypadło ponad 919 g ryb. Wśród uczestników rozlosowano dodatkową nagrodę, którą otrzymał Jan Broda.

Zawody sędziował Andrzej Walaszek, w asyście Marka Gębskiego i Zbigniewa Piegzy. Puchary i nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Oławie, wręczali: wiceprezes Koła Miejskiego nr 16 w Oławie Stanisław Kądziołka oraz Tomasz Mołdawiak.

Sylwetki mistrzów:

* Anna Skalińska – ma 40 lat, mężatka od 21 lat, mąż Dariusz jest prezesem Koła nr 6 w Jelczu-Laskowicach. Mają 2 córki w wieku 20 i 19 lat. Z dotychczasowych sukcesów należy wymienić wielokrotne mistrzostwo koła oraz wicemistrzostwo powiatu;

* Daniel Bielawski – 16 lat, wędkuje od ośmiu lat. Pasją zaraził się od brata, wędkował także wspólnie z ojcem. Dotychczas zdobył jeden raz mistrzostwo koła;

* Tadeusz Cupiał – 52 lata, kawaler, wędkuje od 50 lat. Trzykrotny mistrz koła w Jelczu-Laskowicach, w tym roku wicemistrz tego koła.

* Zarząd Koła PZW nr 19 w Oławie zaprasza dzieci w wieku do 14 lat, na zawody spławikowe o puchar burmistrza Oławy, które odbędą się 25 sierpnia, nad stawem w parku miejskim koło dworca PKP. Zbiórka i zapisy w dniu i miejscu zawodów – do godziny 8.00. Uwaga! Każdemu uczestnikowi musi obowiązkowo towarzyszyć dorosły opiekun.

Wszyscy wędkarze mogą współtworzyć tę rubrykę, kontaktując się telefonicznie: nr+48-600-378-240.

Dyżury składkowe w oławskich kołach PZW

* Skarbnik Koła Miejskiego PZW nr 16 w Oławie przyjmuje wpłaty w czwartki, od godz. 16.00 do 17.00, w sklepie wędkarskim koło dworca PKS. W tym samym miejscu takie sprawy członków Koła PZW nr 19 załatwia Agata Kieda.

* Skarbnik Koła PZW nr 90 „Rzemieślnik” dyżuruje w jego siedzibie, przy ul. 3 Maja 1a – w środy, od godz. 16.00 do 18.00. W pozostałe dni – w zakładzie rzemieślniczym Wiesława Mądrzyka, ul. ks. Kutrowskiego (do godz. 15.30).

* Skarbnik Koła PZW nr 110 „Amur” przyjmuje wpłaty codziennie w Hucie „Oława”, w godzinach pracy, oraz we wtorki, od godz. 17.00 do 17.45, w sklepie „Team Komputers”, ul. Strzelna 3. Składki można także wpłacać w innym miejscu i terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr: 48-669-504-840.