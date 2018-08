Zegarowo-jubileuszowe bieganie

Lekkoatletyka. Coraz bliżej do rozpoczęcia XI edycji „Biegu Koguta”.

Największa impreza biegowa w Oławie odbędzie się w niedzielę 2 września. W tym roku będzie poświęcona jubileuszowi 300-lecia ratuszowego zegara. Lekkoatleci będą mieli do pokonania dziesięciokilometrowy dystans. Start i meta tradycyjnie są wyznaczone na oławskim Rynku. Trasa wytyczona kilkoma ulicami miasta i wiodąca również przez Ścinawę Polską i Ścinawę, ma atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Można więc na niej uzyskiwać minima, wymagane dla startujących w mistrzostwach Polski. Ruchem na ulicach pokieruje policja. Niektóre drogi zostaną zamknięte na kilka godzin, jednak sukcesywnie będą otwierane, żeby utrudnienia w ruchu trwały jak najkrócej. Po raz pierwszy można skorzystać z możliwości zapisów on-line, z ekspresową opłatą. Dotychczas trzeba było długo czekać na zaksięgowanie wpisowego i potwierdzenie uczestnictwa w imprezie. Tym razem można to zrobić poprzez kilka kliknięć na stronie www.zmierzymyczas.pl. Wysokość opłat jest uzależniona od terminu wpłaty. Dla zgłoszonych drogą elektroniczną, poprzez stronę www.zmierzymyczas.pl, którzy wpłacili wpisowe do 26 sierpnia, wynosiła ona 30 zł, a od 27 sierpnia i w biurze zawodów – 50 zł. Podwyższenie opłaty na tydzień przed biegiem to celowy zabieg. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić do szybszych zapisów, dzięki temu będą mogli oszacować przybliżoną liczbę uczestników i odpowiednio się przygotować do ich właściwego przyjęcia i obsłużenia.

*

W ramach opłaty startowej biegacze będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, otrzymają pamiątkowy medal, ciepły posiłek i napój izotoniczny. Dla najlepszych będą puchary i statuetki. Każdy uczestnik „Biegu Koguta” weźmie udział w losowaniu nagród. Do wygrania jest m.in. pralka automatyczna, ufundowana przez firmę „Electrolux”.

*

Głównym organizatorem XI „Biegu Koguta” jest Oławskie Centrum Kultury Fizycznej, a partnerami, od wielu lat towarzyszącymi największej w naszym powiecie masowej imprezie lekkoatletycznej, są m.in.: Klub Biegacza „Harcownik” Jelcz-Laskowice, Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Oławie, spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” i fabryka artykułów higienicznych w Oławie, działająca od niedawna pod nazwą „Essity Operation Poland” (poprzednio SCA „Hygiene Products”). Podobnie jak przy kilku poprzednich edycjach „Biegu Koguta” koordynatorem tegorocznej jest również Mateusz Markowski – oławski radny miejski i działacz Klubu Biegacza „Harcownik”.

*

Tak jak w 2017, w gronie partnerów tegorocznego biegu są także wrocławskie oddziały Zrzeszenia Prawników Polskich i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu i dolnośląska Izba Komornicza. Udział instytucji i korporacji prawniczych wynika z wprowadzenia po raz drugi, w ramach „Biegu Koguta”, odrębnej klasyfikacji pracowników sądownictwa i radców prawnych. Ze względu na nikłe zainteresowanie komorników, nie będzie tym razem punktacji dla tej grupy zawodowej.

*

Podobnie jak w trzech poprzednich edycjach oławskiego biegu, biuro zawodów będzie funkcjonować w dużej hali OCKF, na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej. Stadion i hala OCKF to główna logistyczna baza biegu. Tam też będą przyjmowane zapisy oraz wydawane numery startowe – w sobotę 1 września, od godz. 16.00 do 20.00, a w dniu imprezy, w niedzielę 2 września – od godz. 7.00 do 10.00.

*

Po zakończeniu biegu, zawodnicy będą mogli skorzystać z szatni i łazienek w hali OCKF. Na stadionie odbędzie się też uroczyste zakończenie imprezy, poprzedzone dekoracją zwycięzców (ok. godz. 13.30).

*

Sam „Bieg Koguta” w tym roku to nie wszystko. Odbędą się również imprezy towarzyszące. Pierwsza – to II „Termathlon Essity”, łączący pływanie z bieganiem. Dzień wcześniej będzie można przepłynąć w „Termach Jakuba” wskazany dystans, a czas z pływania będzie łączony z wynikiem biegania.

*

Dla dzieciaków przygotowano „Bieg Kolorów”. Organizatorzy zakładają, że efektowne bieganie z proszkiem holi przyniesie najmłodszym dużo frajdy.

*

Warto też wspomnieć, że XI „Bieg Koguta` będzie także ostatnim, finałowym etapem charytatywnego „Letniego Ultramaratonu na Raty”.



(KAT)