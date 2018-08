Futsalowe emocje w międzynarodowym wydaniu

Futsal. Na najwyższym poziomie. Od 28 sierpnia do 1 września będzie rozgrywany turniej „Acana Futsal Masters”. Tym razem jednocześnie w Jelczu-Laskowicach i w Nysie

„Acana Futsal Masters” to największy w Polsce i najlepiej obsadzany turniej futsalowy. Drużyny z Hiszpanii, Francji, Danii i Ukrainy będą rywalizowały już w trzeciej edycji tej imprezy, organizowanej przez KS „Acana Orzeł Futsal”.

Halowa odmiana piłki nożnej zyskuje coraz więcej sympatyków, bo łączy najlepsze cechy futbolu w tradycyjnym wydaniu, z dramaturgią, nagłymi zwrotami akcji i dużą liczbą bramek. Dynamika, doskonała technika i zaawansowana taktyka, to cechy, które według kibiców futsalu wyróżniają ich ulubioną dyscyplinę na tle innych.

Turniej jest doskonałym uzupełnieniem rozgrywek ligowych. Udział mistrzów Polski oraz topowych drużyn europejskich gwarantuje duże zainteresowanie widzów. To m.in. bardzo duża frekwencja na poprzednich edycjach turnieju zainspirowała organizatorów. Podjęli działania, mające na celu umożliwienie oglądania rywalizacji jeszcze większej liczbie zainteresowanych. Dlatego w tym roku zorganizowali rozgrywki jednocześnie w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach oraz w hali widowiskowo-sportowej w Nysie.

Kto zagra?

Pomysłodawcy i organizatorzy „Futsal Masters” dokładają dużych starań, żeby każda kolejna edycja była lepsza, a uczestnicy przewyższali klasą sportową swoich poprzedników. Dlatego na tegoroczny turniej zaproszono mistrzów Francji, drużyny z Danii i Kirgistanu, a przede wszystkim z klubu FC Barcelona, którego marka jest znana na całym świecie.

Hiszpańska drużyna jest gwarancją wysokiego poziomu sportowego – mimo iż na Dolny Śląsk przyjedzie bardzo młody, drugi skład Katalończyków. O sile akademii Barcy świadczy choćby to, że po sezonie kilku jej podopiecznych zasiliło szeregi pierwszoligowych drużyn hiszpańskich. W jej drugim zespole najstarszy zawodnik ma 22 lata, więc kibice mogą oczekiwać ogromnej ambicji i woli walki na parkietach.

Klub piłkarski FC Barcelona kojarzy każdy. Barça Lassa to jej futsalowa drużyna, która już sięgnęła po wiele tytułów: zdobyła pięć Pucharów Króla Hiszpanii, trzy Puchary Hiszpanii i mistrzostwa ligi, a także dwa tytuły UEFA Futsal Cup. Podobieństwo między jej zespołami piłki nożnej i futsalu można dostrzec także w ogromnej roli akademii, w kształtowaniu drużyny. Barça Lassa B zdołała sięgnąć przed rokiem po mistrzostwo drugiej ligi hiszpańskiej – będąc najmłodszą drużyną w rozgrywkach. Natomiast w tym sezonie ponownie stanęła na podium, choć uległa dwom rywalom.

Barça Lassa B miała najmłodszych zawodników także na zeszłorocznej, trzeciej edycji rozgrywek Futsal Masters, w których wywalczyła trzecie miejsce. – Udział w turnieju był dla nas bardzo dobrym doświadczeniem – stwierdził trener Xavier Closas. – Granie w Europie, to zawsze ważna nauka. Od tego czasu zespół bardzo się zmienił, ponieważ pięciu graczy odeszło do pierwszej ligi. Pomimo młodego wieku zawodników, jesteśmy konkurencyjną ekipą, która walczy o zwycięstwo w każdym meczu

Barcelona to jednak nie wszystko. Oprócz niej, na parkiecie pokażą się także: KB „United” (mistrz Francji 2017-18, zdobywca Pucharu Francji 2017-18, drużyna złożona z wielu reprezentantów Francji, Argentyny i Brazylii), „Kobenhavn Futsal” (jedna z najlepszych drużyn Duńskiej Ekstraklasy Futsalu, mistrz Danii 2016-17), SC „Sokoł” Chmelnickyj (drużyna Ukraińskiej Ekstraklasy Futsalu), „Piast-Futsal” Gliwice (czołowa drużyna polskiej Futsal Ekstraklasy, której trenerem jest jeden z najlepszych fachowców w naszym kraju – Klaudiusz Hirsch) oraz „Alga” Biszkek (wicemistrz Kirgistanu, jedna z najlepszych azjatyckich drużyn futsalu; w jej składzie można będzie zobaczyć reprezentantów Kirgistanu i Iranu). Gospodarzem tej wielkiej imprezy będzie KS „Acana Orzeł Futsal” Jelcz-Laskowice – beniaminek Futsal Ekstraklasy, prowadzony przez Jesusa Lopeza Garcie, byłego zawodnika Hiszpańskiej Ligi Futsalu. W składzie „Orła” występuje najlepszy polski bramkarz, reprezentant kraju – Maciej Foltyn. Kibice zobaczą również w akcji Sebastiana Wojciechowskiego – uczestnika UEFA Euro Futsal 2018.

Rozgrywki

Zespoły podzielono na dwie grupy. W pierwszej zmierzą się: FC Barcelona Lassa B, KS „Acana Orzeł Futsal” Jelcz-Laskowice, „Sokoł” Chmelnickyj „Kobenhavn Futsal”. W drugiej zagrają: KB „United”, „Alga” Biszkek, „Uragan” Iwano-Frankiwsk oraz „Piast-Futsal” Gliwice.

Gospodarze będą rozgrywali mecze grupowe w hali jelczańskiego Centrum Sportu i Rekreacji. We wtorek 28 sierpnia o godz. 20.15 zagrają z „Sokołem” Chmelnickyj. W następnym dniu, o tej samej godzinie, podejmą „Kobenhavn Futsal”, a w piątek 31 sierpnia (również o 20.15) zagrają z FC Barcelona.

Jeśli chodzi o fazę play-off, to w hali CSiR będzie rozgrywany mecz o piąte miejsce i finał. Spotkania o miejsca siódme i trzecie odbędą się w Nysie. Finał – w sobotę 1 września, godz. 18.00.

Wejściówki

Bilety wstępu kosztują 5 i 10 zł (ulgowy i normalny). Można je kupować za pośrednictwem stron futsalmasters.pl oraz kupbilet.pl.



