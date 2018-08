Finał coraz bliżej. Pozostał tylko „Bieg Koguta”

Bieganie. Charytatywnie. Jan Wolański wygrał czwarty etap „Letniego Ultramaratonu na Raty”.

Inicjatorem i organizatorem letniego biegania „w odcinkach” jest Maciej Ziółkowski. Młody oławianin połączył sportową rywalizację z działaniem charytatywnym, na rzecz porzuconych i bezpańskich zwierząt, przechowywanych w oławskim „Przytulisku”. Część środków, uzyskanych z wpisowego oraz od sponsorów, po każdym etapie „LUMNARA” jest przekazywana stowarzyszeniu „Podaj Łapę”, które prowadzi w Oławie przytułek dla psów i kotów. Wolontariusze z tego stowarzyszenia, pod wodzą lekarza weterynarii Marty Aksman, aktywnie uczestniczą w imprezie. Na trasie „Zaodrzańskiej Agrafki”, liczącej 10 kilometrów, biegają z psami z przytuliska, wspierając zawodników, walczących o najlepsze czasy. Jedną z wyodrębnionych, choć nieklasyfikowanych kategorii w „LUMNARZE”, jest bowiem „Bieg na dwie nogi i cztery łapy”.

– Od samego początku chciałem zorganizować imprezę, dzięki której uda się poinformować mieszkańców powiatu, o istnieniu i potrzebach oławskiego przytuliska – mówi Maciej Ziółkowski. – Tam są pieski i koty, które potrzebują miejsca w domu. Zależało mi na tym, by uczulić ludzi, którzy chcą sobie sprawić zwierzaka, żeby pomyśleli o adopcji. W trakcie organizacji biegu pomyślałem sobie, że fajnie byłoby też pokazać te pieski. Biegając w różnych imprezach, widziałem osoby, które biegły razem z psami. Nie było jednak dla nich żadnej osobnej kategorii, więc stwierdziłem, że stworzymy ją tutaj. I tak powstał „Bieg na dwie nogi i cztery łapy”. Biorą w nim udział dwie grupy osób. Jedni biegają ze swoimi pieskami, a inni ze zwierzakami z przytuliska. Oprócz tego, staramy się zbierać pieniądze dla przytuliska. Każdy kolejny etap, to szansa na udzielenie wsparcia. Ostatnio sprzedawaliśmy kiełbaski, dziś za dobrowolną opłatą można było sprawdzić poziom swojej tkanki tłuszczowej i wiek metaboliczny.

Podobnie jak kilka tygodni temu, tak i tym razem lato nie odpuściło biegaczom. Podczas czwartego etapu „LUMNARA”, rozgrywanego na oławskiej „Zaodrzańskiej Agrafce” 12 sierpnia, słońce nie pomagało w biciu życiowych rekordów. Obok linii startu znów ustawiono grill, a dochód ze sprzedanych kiełbasek trafił do przytuliska.

*

W minioną niedzielę przebiegło trasę „Agrafki” prawie 100 osób. Niektórym towarzyszyły czworonogi. Pierwszy dobiegł do mety Jan Wolański z Oławy, uzyskując czas netto 37 min. i 49 sekund. Drugie miejsce zajął Gabriel Pankała z Państwowej Straży Pożarnej (37,54), a trzecie Filip Lewicki z Klubu Biegacza „Harcownik” (38,18). Wśród pań wygrała Marta Mroczkowska ze Ścinawy (49,51), przed Pauliną Braniewską z Oławy (50,15) oraz Anitą Dianą Weber z „CrossCamp” Oława 1 (50,43).

*

W rywalizacji nordic walking zwyciężył Stanisław Staniec ze Strzelina, który dotarł do mety po upływie od startu 1 godziny, 13 minut i 23 sekund. Na podium stanęli również: Tomasz Koprowski z Oławy (1:13,32) oraz Jarosław Morawski z Oławy (1:16,41).

*

Piąty i zarazem ostatni etap „Letniego Ultramaratonu na Raty” będzie rozgrywany 2 września, podczas XI „Biegu Koguta”. Wtedy zostaną podsumowane wyniki ze wszystkich etapów, a zwycięzcy otrzymają nagrody.

***