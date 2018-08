NAJSILNIEJSI! Zobacz zdjęcia

Puchar Narodów „Strongman” odbył się 15 sierpnia na parkingu przed Centrum Sportu i Rekreacji. Strongman to popularna dyscyplina, w której przez lata królował znany wszystkim Mariusz Pudzianowski.

To były zawody rangi międzynarodowej, w których wystąpiło ośmiu zawodników z siedmiu państw Europy. Między innymi z Polski, Norwegii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy. Co roku taka impreza odbywa się w naszym kraju dziesięć razy. Finał zmagań organizowany jest w Madrycie podczas prestiżowych zawodów Arnolda Szchwarzeneggera „Arnold Classic”.

Widzowie mogli zobaczyć m.in: przeciąganie tira na odległość dwudziestu metrów o wadze ośmiu ton, załadunek kul na ring (zadaniem zawodnika było wrzucenie na poszczególne oczka kul o wadze 120, 130, 140, 150 i 160 kg), zegar na motocyklu o wadze 350 kg (zawodnik przechodzi wokół urządzenia według wskazówek zegara w określonym czasie). Relacja z tego wydarzenia w papierowym wydaniu „Powiatowej”.

Fot. Kamil Tysa

