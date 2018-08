Artur Wąsowicz (drugi z lewej) osiągnął kolejny wielki sukces!

Przeciwnicy bez szans

Siatkówka plażowa. Sukces. Artur Wąsowicz z Miłoszyc wygrał Międzykontynentalny Puchar w siatkówce plażowej

Rozgrywki zorganizowano w Kazachstanie. 3 sierpnia Artur wraz z ośmioosobową reprezentacją Polski niepełnosprawnych rozpoczął walkę o złoty medal. W inauguracyjnym spotkaniu pierwszy reprezentacyjny skład (z Arturem na boisku) pokonał 2:0 Słowację. Kolejne zwycięstwo z Kazachstanem II (również 2:0) przyniosło awans do półfinału. Tam mieszkaniec Miłoszyc pokonał drugą reprezentację Polski. W finale znów trzeba było się zmierzyć z gospodarzami. Tym razem naprzeciwko stanęli najlepsi zawodnicy z Kazachstanu. Rezultat? 2:0 dla reprezentacji Polski z Arturem Wąsowiczem w składzie.

*

To kolejny międzynarodowy sukces. Na co dzień Artur rywalizuje głównie ze zdrowymi zawodnikami na boiskach do siatkówki plażowej przy Centrum Sportu i Rekreacji. Niedawno wystąpił na turnieju o puchar burmistrza Jelcza-Laskowic. Partnerował mu środkowy TS Faurecia Volley Jelcz-Laskowice – Oleh Chekan.

*

– Zawsze chciałem się rozwijać i ciągle starałem się być lepszym – mówił dwa lata temu w wywiadzie dla naszej gazety siatkarz z Miłoszyc. – Jeśli mogę być przykładem dla innych, którzy powiedzą, że czegoś się nie da, to chętnie im udowodnię, że się da. W sporcie żadne wymówki nie są dobre. Możemy więcej niż nam się wydaje. Jeśli nie wyszło ci dziesięć razy, spróbuj jedenasty – a nuż się uda!

*

W przypadku Artura… udało się po raz kolejny!