Przed rokiem z "Harcownikiem" trenowało 70 osób. Atmosfera na zajęciach była bardzo dobra

Zrób coś dla siebie, wybierz się na trening

Powiat. Sport. We wrześniu rozpocznie się czwarta edycja „Trenuj z Harcownikiem”

Treningi dla dorosłych w poprzednich latach organizowane były dwa razy w tygodniu w Miłoszycach i w Oławie. Ruszyły już zapisy na kolejny cykl zajęć, który rozpocznie się we wrześniu. Nie oznacza to jednak, że w wakacje „Harcownik” odpoczywa. Do końca sierpnia w każdy poniedziałek i czwartek o 19:00, odbywają się treningi otwarte, pokazowe. Przyjść może każdy, a szczególnie ci, którzy zastanawiają się czy warto trenować pod okiem Jacka Załubskiego, Bartosza Roskosza i Jarosława Sztyka. Miejsce spotkań się zmienia. Warto więc obserwować profil Klubu Biegacza „Harcownik” na Facebooku lub skontaktować się bezpośrednio z Jackiem Załubskim (tel. 604-472-922).

– Są to treningi ogólnorozwojowe, poprzedzone bieganiem – tłumaczy Załubski. – Chcemy żeby były maksymalnie różnorodne i pokazywały wachlarz naszych możliwości. W zeszłym roku trenowało z nami ponad 70 osób. Przede wszystkim zapraszamy do siebie początkujących. Nie muszą to być osoby, które chcą zacząć biegać. Równie dobrze mogą to być ludzie, którzy chcą coś zrobić dla siebie lub trenować inną dyscyplinę.

Do końca sierpnia można ćwiczyć za darmo. Od września miesięczny koszt będzie wynosił 60 zł. Zajęcia trwają około 2h. Organizatorzy zapewniają opiekę fizjoterapeuty.