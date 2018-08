Następcy „Pudziana” powalczą u nas

Jelcz-Laskowice. Sport. 15 sierpnia w Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się Puchar Narodów „Strongman”. To popularna dyscyplina, w której przez lata królował Mariusz Pudzianowski.

W zawodach rangi międzynarodowej wystąpi ośmiu zawodników z siedmiu państw Europy. Między innymi z Polski, Norwegii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy. Co roku taka impreza odbywa się w naszym kraju dziesięć razy. Finał zmagań organizowany jest w Madrycie podczas prestiżowych zawodów Arnolda Schwarzeneggera „Arnold Classic”.

Widzowie będą mogli zobaczyć takie konkurencje jak: przeciąganie tira na odległość dwudziestu metrów o wadze ośmiu ton, pierwsza wiązana (zawodnik zaczyna od belki i pokonuje kolejne stacje z obciążeniami), załadunek kul na ring (zadaniem zawodnika jest wrzucenie na poszczególne oczka kul o wadze 120, 130, 140, 150 i 160 kg), przysiady na platformie beczki, zegar na motocyklu o wadze 350 kg (zawodnik przechodzi wokół urządzenia według wskazówek zegara w określonym czasie), druga wiązana (zawodnik przechodzi 20 metrów z obciążeniem w kształcie bankomatu o wadze 430 kg, a potem wykonuje to samo z walizkami),

Zawody będzie prowadził międzynarodowy sędzia Piotr Kwiatkowski. W rolę spikerów wcielą się prezenter radia Eska Piotr Woltman oraz prezenter TVN Ireneusz Bieleninik. Oprawę muzyczną przygotuje dj Balu.

Zawody rozpoczną się o godz. 15:00 i potrwają około czterech godzin. Oprócz konkurencji sportowych, przewidziane są również zabawy z publicznością.