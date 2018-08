Ufoludy, skrzaty czyli bieg kolorów! Zapisy już dziś!

2 sierpnia o godzinie 12.00 ruszają zapisy na III Oławski Bieg Kolorów.

Link do zapisów: https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/679/iii-olawski-bieg-kolorow.html

Planowane są dwa biegi w różnych kategoriach wiekowych.

Każde dziecko otrzyma numer startowy, a te zapisane do 15 sierpnia numer startowy imienny. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, medal i poczęstunek.

Podobnie jak w ubiegłym roku serwowane będą lody, można będzie pomalować twarz i skorzystać z fotobudki. Dla głodomorów oprócz poczęstunku będą popcorn i wata cukrowa. – Mamy jeszcze dużo ciekawych zabaw dla was – mówią organizatorzy. Rodzice będą mogli wziąć udział w biegu charytatywnym dla kilkuletniej Izy Wilgosz

Żródło www.facebook.com/biegnijolawo/Źródło