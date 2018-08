Maciej Grynienko w 2018 roku króluje na polskich skoczniach i ma szansę na start w mistrzostwach Europy seniorów, w Berlinie (Fot. Macieja Grynienko)

Maciek wyskakał mistrzostwo!

Gmina Domaniów. Wielki sukces. Maciej Grynienko został mistrzem Polski w skoku wzwyż! Zawodnik klubu UKS Orlica Domaniów zaczął konkurs od wysokości 2.09, a zakończył na 2.21 bez zrzutki. 2.21 pokonał też Sylwester Bednarek, ale udało mu się to dopiero w drugiej próbie. Później obaj panowie trzykrotnie strącili 2.24. Brązowe medale ex aequo wywalczyli Maciej Lepiato oraz Norbert Kobielski (2.09).

– Co tu dużo mówić? – napisał na Facebooku Maciek. – Zostałem mistrzem Polski! Szok i niedowierzanie ale się udało! To kolejny sukces Maćka w ostatnim czasie! Nie tak dawno został mistrzem Polski U23. Wtedy rozpoczął więc skakanie od wysokości 201 cm, która okazała się ostatnim osiągnięciem drugiego w konkursie Wiktora Machińskiego, z LUKS „Orkan” Września, oraz trzeciego – Piotra Oleszczyszyna, z WKS „Śląsk” Wrocław. W dalszej samotnej najpierw zaliczył 220 cm, potem już w pierwszej próbie 222 cm i na tym zakończył swój start. Jak widać nie ma sobie równych w swojej grupie wiekowej, ale także wśród seniorów.

Już w najbliższym wydaniu „Powiatowej”- w sprzedaży od 2 sierpnia – rozmowa z Maćkiem!