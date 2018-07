Aleksandra Karpińska, Mateusz Markowski i Lilla Rzadkowska zapraszają na "Bieg Koguta"

Samo bieganie to dopiero początek…

Oława. Sport. W „Termach Jakuba” zorganizowano konferencję poprzedzającą jedenastą edycję „Biegu Koguta”

Największa impreza biegowa w Oławie odbędzie się 2 września. Biegacze będą mieli do pokonania dziesięciokilometrowy dystans. Start i meta zostaną zlokalizowane w Rynku. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jeśli więc ktoś np. uzyska minimum wymagane na mistrzostwa Polski, będzie brany przez trenerów pod uwagę.

W tym roku bieg będzie poświęcony jubileuszowi 300-lecia ratuszowego zegara. Ruchem na ulicach będzie kierowała policja. Niektóre drogi na kilka godzin zostaną zamknięte. Funkcjonariusze będą je jednak sukcesywnie otwierać, by utrudnienia potrwały jak najkrócej.

Po raz pierwszy można skorzystać z opcji zapisów on-line z ekspresową opłatą. Dotychczas biegacze musieli długo czekać na zaksięgowanie wpisowego i potwierdzenie uczestnictwa w imprezie. Tym razem będzie to można zrobić poprzez kilka kliknięć na stronie www.zmierzymyczas.pl. Pakiet startowy kosztuje 30 zł, opłata ta zostanie podwyższona na tydzień przed biegiem – do 50 zł. Organizatorzy chcą w ten sposób zachęcić do szybkiego zapisywania się na bieg. Będą w ten sposób mogli oszacować przybliżoną liczbę uczestników i odpowiednie przygotować się do zawodów.

W ramach opłaty startowej biegacze otrzymają medal, opiekę medyczną, ciepły posiłek i napój izotoniczny. Na najlepszych będą czekały puchary i statuetki. Każdy uczestnik „Biegu Koguta” weźmie udział w losowaniu nagród. Do wygrania jest m.in pralka ufundowana przez „Electrolux”.

Koordynatorem „Biegu Koguta” jest Mateusz Markowski. Podczas konferencji prasowej dziękował sponsorom, takim jak Urząd Miejski, OCKF, „Essity”, ZWiK” i „Państwowa Izba Radców Prawnych”. Powiedział również, że biuro zawodów jak co roku będzie zlokalizowane w hali OCKF.

W imieniu burmistrza mówiła Lilla Rzadkowska. Podkreśliła, że „Bieg Koguta” jest największą biegową imprezą w powiecie, więc warto w nim uczestniczył. Głos zabierała również Aleksandra Karpińska z firmy „Essity”: – Jest nam bardzo miło, że od 2012 roku możemy być partnerem i sponsorem sztandarowej imprezy naszego miasta. Jesteśmy globalnym koncernem i działania prozdrowotne nie są nam obce. Wspieramy organizację i promocję biegu, ale to nie wszystko. Nasi pracownicy również wezmą w nim udział, co bardzo nas cieszy

Sam „Bieg Koguta” to nie wszystko. Odbędą się również imprezy towarzyszące. Pierwsza do „II Termathlon Essity”, czyli tak naprawdę duatlon łączący pływanie z bieganiem. Dzień wcześniej w „Termach Jakuba” będzie można przepłynąć wskazany dystans, a potem czas z pływania będzie łączony z bieganiem.

Dla dzieciaków przygotowano bieg kolorów! Organizatorzy zakładają, że efektowne bieganie z proszkiem holi przyniesie najmłodszym dużo frajdy. Warto też wspomnieć, że trwa charytatywna impreza – „Letni Ultramaraton na Raty”. Piąty etap odbędzie się w trakcie „Biegu Koguta”.

