Patrycja Kołtowska, debiutująca w reprezentacji Polski, zajęła X miejsce na mistrzostwach świata juniorek. Fot. Arch. Patrycji Kołtowskiej

„Pati” dziesiąta na świecie

Niezły start. Dobrze zaprezentowała się w swoim debiucie w reprezentacji Polski, na młodzieżowych mistrzostwach globu (U-20) Patrycja Kołtowska. Wychowanka „Tytana” Oława, obecnie sztangistka LKS „Polwica” Wierzbno, zajęła X miejsce, w silnie obsadzonej kategorii wagowej do 58 kg

Mistrzostwa świata juniorek i juniorów odbywały się w Taszkiencie, stolicy Uzbekistanu, od 8 do 15 lipca. Młodzi polscy sztangiści nie zdobyli tam medali. Najbliższy miejsca na podium był Bartłomiej Adamus z „Opocznianki” Opoczno, w kategorii do 85 kg. Zajął czwarte miejsce, a do brązowego medalu w dwuboju zabrakło mu tylko jednego kilograma. W rywalizacji drużynowej mężczyzn triumfował Iran – 512 pkt, przed Uzbekistanem – 436 pkt i Turcją – 411 pkt. Polacy uzyskali 327 pkt, zajmując piąte miejsce. Sklasyfikowano łącznie 43 kraje. Nas szczególnie interesowała rywalizacja kobiet, w której sklasyfikowano 28 narodowych zespołów. Wygrały Stany Zjednoczone – 502 pkt, przed Tajlandią – 481 pkt i Uzbekistanem – 479 pkt. Reprezentacja Polski, licząca pięć sztangistek, uplasowała się na ósmej pozycji, z dorobkiem 245 pkt. Małą cegiełkę do tej punktowej zdobyczy dołożyła oławianka Patrycja Kołtowska. Wychowanka klubu MAKS „Tytan” Oława, startująca od kilku sezonów w barwach LKS „Polwica” Wierzbno, występowała na pomoście w taszkienckim Pałacu Sportu 9 lipca. Rywalizację w kategorii wagowej do 58 kg zdominowała Rebeka Koha z Łotwy. W dwuboju uzyskała 219 kg (99+120) i wyprzedziła drugą w klasyfikacji Tunezyjkę Nouhę Landoulsi o aż 21 kilogramów. Patrycja Kołtowska uzyskała wynik 169 kg (80+89) i została sklasyfikowana na dziesiątym miejscu, a piątym wśród Europejek. Podopieczna klubowego trenera Adama Kraski zaliczyła w rwaniu dwie próby – pierwszą z ciężarem 77 kg, a drugą – 80 kg, natomiast nie wyrwała 82 kg. Popularna „Pati” uzyskała w podrzucie 85 kg i 89 kg, ale spaliła trzeci bój, z ciężarem 91 kg.