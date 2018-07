Maciej Grynienko w 2018 roku króluje na polskich skoczniach i ma szansę na start w mistrzostwach Europy seniorów, w Berlinie (Fot. Macieja Grynienko)

Grynienko młodzieżowym mistrzem Polski

Lekkoatletyka. Kolejny sukces. Maciej Grynienko nie zwalnia tempa w tegorocznych startach. Po triumfie na memoriale Kusocińskiego, dołożył złoty medal na mistrzostwach Polski zawodników do lat 23

Młodzieżowy czempionat krajowy rozgrywano 30 czerwca i 1 lipca, w Sieradzu. Skoczek UKS „Orlica” Domaniów miał tym razem ułatwione zadanie, bo Norbert Kobielski z MKS Inowrocław, jego główny rywal w kategorii młodzieżowców, z powodu kontuzji nie startował w finale mistrzostw Polski U-23. Maciek rozpoczął więc skakanie dopiero od wysokości 201 cm, która okazała się ostatnim osiągnięciem drugiego w konkursie Wiktora Machińskiego, z LUKS „Orkan” Września, oraz trzeciego – Piotra Oleszczyszyna, z WKS „Śląsk” Wrocław. W dalszej samotnej walce podopieczny trenerki Lilli Mikody najpierw zaliczył 220 cm, potem już w pierwszej próbie 222 cm i na tym zakończył swój start.

Zawodnicy z pierwszych dwóch miejsc w każdej z konkurencji zostali powołani do reprezentacji Polski U-23, na mecz lekkoatletyczny Polska – Czechy – Węgry – Słowenia, który odbywał się 9 lipca, na stadionie im. Emila Dudzińskiego w Krakowie. Wygrała Polska, uzyskując 495 pkt. Na drugim miejscu uplasowali się Czesi – 376 pkt, trzecie zajęli Węgrzy – 304 pkt, a czwarte Słowenia – 162 pkt. Maciej Grynienko zwyciężył w skoku wzwyż, z wynikiem 220 cm, pokonując m.in. Węgrów: Csabę Horvatha – skoczył 214 cm, i Petera Agardiego – zaliczył 210 cm. Drugi Polak, Wiktor Machiński, zajął czwarte miejsce, uzyskując 208 cm.

20 i 21 lipca Maciej Grynienko wystąpi w Lublinie, tam na nowym stadionie lekkoatletycznym, przy ulicy Piłsudskiego, będą się odbywały mistrzostwa Polski seniorów. Trzej najlepsi skoczkowie z tych zawodów zakwalifikują się do reprezentacji narodowej na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy seniorów, które będą rozgrywane od 7 do 12 sierpnia, na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.