Taką grafiką klub chwali się na swoich stronach. Jest z kogo być dumnym!

Chłopcy w finale!

Minisiatkówka. Sukces Młodzicy TS „Faurecia-Volley” Jelcz-Laskowice zagrają w turnieju finałowym mistrzostw Polski „Kinder+Sport”. Jelczanie zakwalifikowali się do finału dzięki zdobyciu brązowego medalu mistrzostw Dolnego Śląska, w kategorii czwórek chłopców. „Kinder+Sport” to największy turniej dla młodych siatkarzy w Polsce, rozgrywany w kategoriach wiekowych 11-13 lat. Ambasadorami imprezy są wielcy siatkarscy mistrzowie – Sebastian Świderski i Piotr Gruszka. Drużyna z Jelcza-Laskowic, w której występowali: Jakub Harań, Andrzej Dyka, Maciej Zaborski, Radosław Mijał i Bartosz Kareł – znalazła się wśród 32 najlepszych w Polsce. Od 6 do 8 lipca będą walczyli w finałach, rozgrywanych w Zabrzu. Trzymamy kciuki!