Do ekstraklasy jeden krok…

Futsal I liga. Podopieczni Lopeza Garcii rozgromili rzeszowian i są bardzo bliscy awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce…

Już przed tym meczem gospodarze zapewnili sobie utrzymanie się – zajmowali dziewiąte miejsce w tabeli, z dorobkiem 20 punktów. Nastroje w rzeszowskiej ekipie nie były jednak najlepsze. W poprzedniej kolejce Futsal Team „Heiro” przegrał aż 1:16 z GKS Tychy, co świadczy o dużym rozluźnieniu w drużynie. Natomiast „Orzeł” walczy o mistrzostwo futsalowej pierwszej ligi, mając dwa punkty przewagi nad drugą w tabeli „Gwiazdą” Ruda Śląska. Tydzień wcześniej jelczanie rozgromili w swojej hali „Remedium” Pyskowice 13:0 i byli zdecydowanym faworytem spotkania, rozgrywanego w niedzielne popołudnie, w rzeszowskiej hali przy ulicy Miłocińskiej.

Początek meczu potwierdził te przypuszczenia. Przyjezdni przejęli inicjatywę, często zagrażając bramce miejscowych. Festiwal strzelecki rozpoczął w 11 minucie Kamil Nowakowski – zwiódł obrońcę i precyzyjnym strzałem zaskoczył golkipera gospodarzy. Minutę później Jan Rojek wyłożył piłkę Hiszpanowi Jose Gutierrezowi, a ten tylko dopełnił formalności. Na 3:0 podwyższył Grzegorz Nowak, mocnym uderzeniem zza pola karnego. Potem tempo gry nieco siadło, próbowali to wykorzystać gospodarze, jednak bez efektu bramkowego. W 16 minucie „Orzeł” zadał kolejny cios. Po sprytnie rozegranym rzucie wolnym, trafił do siatki rzeszowian Brazylijczyk Victor Andrade. Jeszcze przed przerwą Paweł Synowiec obsłużył dokładnym podaniem Przemysława Matejkę, a ten nie dał szans Rafałowi Piszczkowi.

Po zmianie stron trwał popis strzelecki jelczan. W 23 minucie drugi raz na listę strzelców wpisał się Nowakowski, a jego wyczyn powtórzył Andrade, pięknym uderzeniem w okienko. Duet Andrade – Nowakowski przypomniał o sobie w 33 minucie. Pierwszy przejął dalekie podanie Macieja Foltyna, podciągnął kilka metrów, zacentrował wzdłuż bramki, a zamykający akcję Nowakowski wpakował piłkę do siatki, kompletując hat-tricka. To zupełnie załamało miejscowych, którzy stracili ochotę do gry. Natomiast „Orzeł” nie zwalniał tempa, stwarzając kolejne okazje strzeleckie. Na 9:0 podwyższył Dawid Witek, wykorzystując podanie Nowaka, a wynik spotkania ustalił Nowak, po szybkim kontrataku.

Po tym wysokim zwycięstwie „Orzeł” utrzymał pozycję lidera. Drugie miejsce zajmuje „Gwiazda” Ruda Śląska, z dwoma punktami straty. Tylko te drużyny mają jeszcze szansę na bezpośredni awans do futsalowej ekstraklasy. W ostatniej kolejce jelczanie podejmą AZS UMCS Lublin, a rudzianie zagrają u siebie z „Remedium” Pyskowice. Emocji na pewno nie zabraknie.

– Na początku trudno było strzelić gola, bo bramkarz „Heiro” świetnie się spisywał – komentuje spotkanie w Rzeszowie Brazylijczyk Victor Andrade, zawodnik „Orła” J-L. – Czułem się dzisiaj dobrze i zaufałem swoim umiejętnościom snajperskim, które szlifowałem w ostatnim tygodniu. Teraz wierzę w siebie jeszcze bardziej. We wszystkich meczach mamy presję zwycięstwa, ponieważ klub i nasi wierni kibice bardzo chcą tego sukcesu. Gdy szybko nie strzelamy bramek, ta presja rośnie i myślę, że właśnie tak działo się przez pierwsze dziesięć minut. W momencie, gdy trafiliśmy pierwszy raz, uspokoiliśmy się i robiliśmy swoje. Ostatnie dwa wysokie zwycięstwa stanowią doskonałą motywację do sięgnięcia po upragniony awans. Zdobywanie dużej liczby bramek jest dobre, jednak najważniejsze jest zachowanie czystego konta w defensywie. To perfekcyjny scenariusz, który szczególnie motywuje nas do finałowego starcia z lubelskimi akademikami.

FT „Heiro” Rzeszów: Rafał Piszczek (bramkarz) oraz Bartłomiej Przybyło, Jakub Wdowik, Andrij Łuciw, Ireneusz Depta, Denis Warzybok, Maksym Gąsior, Sebastian Straszewski i Karol Kudyba.

KS „Acana-Orzeł Futsal” J-L: Maciej Foltyn i Bartosz Konieczny (bramkarze) oraz Victor Andrade, Grzegorz Nowak, Kamil Nowakowski, Dawid Witek, Javier Montes Burgos, Paweł Synowiec, Jan Rojek, Jose Gutierrez i Przemysław Matejko.

Sędziowali: Piotr Koloczek z Zabrza i Marcin Stoń z Tychów – na parkiecie oraz Rafał Gonet z Dębicy – sędzia czasowy.

Bramki: Kamil Nowakowski (w 11, 23 i 33 min.), Jose Gutierrez (12), Grzegorz Nowak (13 i 37), Victor Andrade (16 i 28), Przemysław Matejko (20) oraz Dawid Witek (34).

Futsal I liga – grupa południowa

Wyniki XXI kolejki, rozgrywanej 14 i 15 kwietnia

FT Heiro Rzeszów – Acana-Orzeł Futsal J-L 0:10

Gwiazda Ruda Śl – Gredar Brzeg 11:0

Malwee Łódź – GSF Gliwice 6:5

AZS UMCS Lublin – GKS Tychy 2:5

Berland Komprachcice -Futsal Nowiny 7:3

Remedium Pyskowice – Odra Opole 3:6

Tabela po XXI kolejce

1. KS Acana-Orzeł Futsal J-L 47 106:41

2. Gwiazda Ruda Śl 45 92:51

3. GKS Tychy 40 92:70

4. GSF Gliwice 37 84:61

5. Odra Opole 36 66:49

6. Berland Komprachcice 35 81:68

7. Futsal Team Gredar Brzeg 31 80:85

8. AZS Lublin 27 76:75

9. Heiro Rzeszów 20 63:104

10. GKS Ekom-Futsal Nowiny 18 58:100

11.Malwee Łódź 16 70:105

12. Remedium Pyskowice 11 39:98

* W ostatniej kolejce sezonu 2017/18 „Acana-Orzeł Futsal” Jelcz-Laskowice podejmie AZS UMCS Lublin. Ten mecz odbędzie się w sobotę 21 kwietnia, w jelczańskiej hali CSiR. Początek o godz. 18.00.

