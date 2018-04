Mistrz Walków znowu górą!

– 14 kwietnia wziąłem udział w IX Ząbkowickiej Gali Sportòw Walki KFN. Walczyłem w walce wieczoru o pas zawodowego mistrza Polski kickboxingu w formule K-1 w wadze 86 kg (federacja WKA). Pokonałem rywala przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie – po uderzeniu kolanem w głowę (zbyt duże krwawienie z nosa) – nie był zdolny do dalszej walki. Już za dwa tygodnie (od 1 do 6 maja) będę reprezentował nasz kraj i gminę na Mistrzostwach Świata Kickboxingu prestiżowej federacji ISKA na Ukrainie.

Przypomnijmy, że Przemysław Walków to mieszkaniec Jelcza-Laskowic i mistrz świata w kickboxingu, został uhonorowany na sesji rady miejskiej, 26 stycznia 2018.

W liście gratulacyjnym burmistrz Bogdan Szczęśniak i przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Bejda docenili wytrwałość, samozaparcie i ciężką pracę Walkowa, które doprowadziły go na sportowe szczyty.

Przemysław Walków trenuje w klubie Wataha Fight Ząbkowice Śl. Od wielu lat odnosi sukcesy w kickboxingu, jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i Pucharu Polski. Został powołany do kadry narodowej Polski w sezonie 2017/2018. W październiku 2017 r. zdobył we włoskim Carrara tytuł mistrza świata WKA w wadze do 85 kg.

