Zaproszenie na zawody sportowe do „Term Jakuba”



Przypomnijmy, że w pierwszych zawodach z tego cyklu, zorganizowanych przez MKS „Swim Academy Termy Jakuba” 18 czerwca 2016, uczestniczyło prawie 270 pływaków z 23 klubów, głównie dolnośląskich, ale także z Opolszczyzny. Była również jedna ekipa („Rekiny” Osielsko) aż z województwa kujawsko-pomorskiego. Rok później, 1 kwietnia 2017, o tytuły mistrzów Oławy w wielu pływackich konkurencjach rywalizowało 336 zawodników z 30 klubów, w większości z Dolnego Śląska.

Do udziału w tegorocznych zawodach, które będą rozgrywane na głównym basenie oławskiego kąpieliska „Termy Jakuba”, zapisało się prawie 350 młodych pływaków, reprezentujących 23 kluby z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i z Wielkopolski, a także jedna zawodnicza niezrzeszona. W tej grupie będzie blisko 40 reprezentantów gospodarzy, czyli klubu MKS „Swim Academy Termy Jakuba” Oława oraz prawie 30 podopiecznych trenera Romana Żerka z UKP „Manta” Jelcz-Laskowice. Przypomnijmy, ze w poprzednich mistrzostwach to właśnie młodzi pływacy z jelczańskiego klubu wywalczyli najwięcej medali. W tym roku również są zaliczani do głównych faworytów 22 wyścigów, które będą rozgrywane w sześciu kategoriach wiekowych, w różnych stylach oraz na zróżnicowanych dystansach.

Najlepsi zawodnicy w konkurencjach indywidualnych oraz członkowie zwycięskich sztafet nagradzani będą medalami i pucharami. Natomiast każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę z oławskiej imprezy, nad którą honorowy patronat sprawował będzie burmistrz Tomasz Frischmann.

(KAT)

Kategoria artykułu: Sport