Grali dla Doroty

Sporo dawnych i obecnych lokalnych gwiazd piłkarskich można było zobaczyć w ostatnią sobotę minionego roku w hali Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej

Z inicjatywy komitetu społecznego „Pomoc dla Doroty Sobczak” 30 grudnia 2017 zorganizowano charytatywny turniej, z którego dochód miał być początkowo przeznaczony na zakup leku, ratującego życie żony znanego oławskiego trenera i byłego piłkarza „Moto-Jelcza” Oława oraz „Wedanu” Żórawina, Sebastiana Sobczaka. Teraz, po decyzji ministra zdrowia, w efekcie której potrzebny Dorocie Sobczak bardzo drogi lek, kosztujący w całym okresie dawkowania prawie 2 miliony złotych, będzie refundowany przez NFZ, zbiórkę pieniędzy zakończono, ale zgromadzone dotąd środki będą wykorzystane na rehabilitację i leczenie wspomagające beneficjentki. Na ten cel przeznaczone też będą pieniądze zgromadzone w czasie turnieju w hali OCKF. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie udało się ich zebrać: – Zalakowane puszki przekazaliśmy do siedziby komitetu społecznego, w celu przeliczenia wrzuconych do nich pieniędzy – wyjaśnia Dariusz Witkowski, dyrektor OCKF, który był jednym z inicjatorów i organizatorów charytatywnego turnieju futsalowego. – Główny dochód naszych zawodów stanowiło wpisowe, jakie wnosiły uczestniczące drużyny. Niektóre, reprezentujące oławskie firmy z kapitałem zagranicznym, zadeklarowały dokonanie wpłaty dopiero po Nowym Roku, już z aktualnych budżetów sponsorskich. Czekamy więc na to cierpliwie…

*

Pełna relacja z futsalowego turnieju charytatywnego, w którym wystąpili m.in. bracia Gancarczykowie, a w pojedynku pokazowym spotkali się weterani dwóch klubów, w których kiedyś występował Sebastian Sobczak – na łamach papierowego wydania „Gazety Powiatowej- Wiadomości Oławskie”, które ukaże się w sprzedaży w środę 10 stycznia 2017.

Tekst i fot.:

Krzysztof A. Trybulski

[email protected]