Mariusz Jarosławski ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych "Biegnij Oławo" często angażuje się w akcje charytatywne i organizację imprez biegowych

„Bieg Wspak” w szczytnym celu!

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Biegnij Oławo” oraz Urząd Miejski w Oławie zapraszają na „Bieg Wspak” dla Tosi Wiśniewskiej i Frania Marcinkowskiego

Bieg dla Tosi i Frania czyli „Pomaganie przez bieganie”. – Do udział w biegu zapraszamy dorosłych i dzieci – piszą organizatorzy. – Dystans to zaledwie 500 metrów dookoła stawu w parku miejskim.

Biegamy w niedzielę 26 stycznia 2020 w godzinach od 13.00 do 16.00. Wystarczy przyjść w tych godzinach i przyłączyć się do zabawy biegowej. Aby wziąć udział należy wrzucić datek do puszki.

Najmłodsi uczestnicy mogą liczyć na malowanie twarzy. Przewidziana jest też ciepła herbatka dla uczestników.

Kategoria artykułu: Aktualności