arch. prywatne

Marlena Bajsarowicz biegnie dla fundacji

– 23 maja pobiegnę w 15. Półmaratonie Warszawskim – mówi mieszkanka gminy Jelcz-Laskowice. – Mój start będzie czymś więcej niż tylko wyścigiem. 100% zaangażowania w dobroczynną ideę. Możesz mi w tym pomóc. Wesprzyj cel charytatywny, na który biegnę i pomóż tym, którzy potrzebują naszej pomocy!

Fundacja Spartanie Dzieciom w szeregach której pobiegnie Marlena Bajsarowicz, zajmuje się pomocą poprzez bieganie długodystansowe i wsparcie mediów – dzieciom chorym, dzieciom niepełnosprawnym.

Dodatkowo Marlena weźmie udział w akcji „Biegaj i Pomagaj”: – Polega to w skrócie na tym, że jeśli przebiegnę cały dystans półmaratonu w stroju amazonki (peleryna + włócznia), wybrane przez mnie dziecko otrzyma + 200 zł na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny. Dzieckiem dla którego chce pobiec jest Mikołaj – u którego zdiagnozowano dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę. Cała kwota zgromadzona na mojej zbiórce + 200 zł (po przekroczeniu linii mety), zostanie przekazane na subkonto Mikołaja.

O szczegółach akcji Biegaj i Pomagaj można przeczytać TUTAJ

Każda złotówka ma znaczenie. Każda złotówka to większe szansa na lepszą codzienność dla Mikołaja i wspomaganie jego rozwoju.

Wpłaty można dokonywać aż do 23 maja 2020. Jeśli chcesz wesprzeć cel Marleny, możesz to zrobić – TUTAJ

Kategoria artykułu: Sport