Śląsk vs Arka – mamy dla Was bilety!

Mamy do rozdania 5 podwójnych wejściówek na mecz Śląska Wrocław z Arką Gdynia, który odbędzie się w niedzielę 27 października o godz. 15.00 na Stadionie Wrocław

Co zrobić by je zdobyć? Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji (71-313-70-78) w piątek 25 października o godz. 10.00 i odpowiedzieć na pytanie: Który piłkarz Śląska strzelił bramkę Niemcom w wygranym 2:0 meczu eliminacyjnym do EURO 2016?

Kto pierwszy, ten lepszy!

Kategoria artykułu: Sport