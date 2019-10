Natalka musi wyrównać nóżki. Pomóżmy!

Centrum Sportu i Rekreacji oraz firma Toyota Motor Manufacturing Poland zapraszają na charytatywny turniej koszykówki #GramydlaNatalki



27 października od 9.00 do 15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji Jelcz-Laskowice będzie można obejrzeć lub wziąć udział w sportowej rywalizacji koszykarzy. Turniej ma charakter charytatywny, a fundusze, które uda się zebrać, przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację Natalii Banasik

Natalka cierpi na zespół wad kończyny lewej, na który składa się: hemimelia (niedorozwój) strzałkowa po lewej stronie, skrócenie kości podudzia, skrócenie kości udowej, koślawość dynamiczna stawu skokowego, brak piątego promienia śródstopia, brak piątego palca stopy, częściowy zrost drugiego i trzeciego palca stopy. Konsekwencje hemimelii są poważne i natężają się z wiekiem. Genetyczne uszkodzenie chrząstek wzrostu w kościach lewej kończyny sprawia, że lewa noga rozwija się wolniej niż prawa. Oznacza to, że różnica pomiędzy długością nóżek Natalki wciąż się powiększa – w chwili urodzenia był to 1 cm, natomiast w wieku 4 lat Natalka to już prawie 5 cm. Badania wykazały, że bez leczenia różnica pomiędzy kończynami wyniesie ok. 14-15 cm w wieku 16-17 lat. Jedyną szansą na wyrównanie długości nóg jest wykonanie cyklu skomplikowanych operacji, zarówno na kościach podudzia, jak i kości udowej, co może kosztować prawie 100 tys. zł. – Spotkajmy się, aby pomóc Natalii – mówią organizatorzy z CSiR. Zapisy na turniej odbywają się za pomocą facebooka (https://www.facebook.com/CentrumSportuJelczLaskowice/) oraz mailowo: [email protected]

Kategoria artykułu: Sport