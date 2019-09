Acana Orzeł chce sięgnąć gwiazd!

Acana Orzeł jedzie do Rudy Śląskiej. Przed zawodnikami Acany Orła Jelcz-Laskowice kolejne spotkanie wyjazdowe. Ich rywalem będzie beniaminek Futsal Ekstraklasy, Gwiazda Ruda Śląska.

Po przerwie reprezentacyjnej wracają rozgrywki Futsal Ekstraklasy. W 3. kolejce gracze Acany Orła Jelcz-Laskowice udadzą się do Rudy Śląskiej, aby tam zmierzyć się z miejscową Gwiazdą.

Dla jelczan będzie to już drugi mecz wyjazdowy w tym sezonie. Poprzedni również był na Śląsku, a przeciwnikiem także był beniaminek ligi. Różnić ma się teraz jedynie wynik, z którego bardziej zadowoleni powinni być goście.

Gwiazda zajmuje 10. miejsce w tabeli, tuż za zespołem Acany Orła. Sezon rozpoczęli podobnie – od remisu. Później doznali jednak dużo bardziej dotkliwej porażki. W derbach Śląska przegrali z GSF-em Gliwice 1:5.

Faworytem spotkania będzie Acana Orzeł, który do Rudy Śląskiej pojedzie głodny pierwszych trzech punktów w sezonie. I choć Gwiazda podejdzie do tego starcia równie zmotywowana, to każdy inny wynik niż zwycięstwo jelczan, będzie odebrany jako spora niespodzianka.

– Spodziewam się trudnego meczu. Gwiazda na pewno będzie chciała wygrać przed własną publicznością. Musimy być skoncentrowani i skupieni przez cały czas, aby nie popełnić błędów, które mogą nas drogo kosztować. Myślę, że jeśli będziemy prezentować się tak jak na treningach, to do Jelcza-Laskowic wrócimy z trzema punktami. To dla nas bardzo ważne spotkanie, które musimy wygrać, aby rozpocząć marsz w górę tabeli – mówi Sergio Solano, zawodnik Acany Orła.

Początek spotkania już jutro – w sobotę, 28 września o godzinie 17.00.

Źródło: materiały prasowe KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice

Fot. Jarosław Frąckowiak

Kategoria artykułu: Sport