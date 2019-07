W ciągu dwóch tygodni na basen przyszło 32 tys. osób!

Basen działa od 17 czerwca i od początku nie brakuje chętnych do skorzystania z atrakcji przygotowanych przez projektantów tej inwestycji. Sprzyjała temu na pewno promocja – od dnia otwarcia do końca czerwca bilet kosztował tylko złotówkę. To przyciągnęło wielu mieszkańców Oławy, ale też wielu z okolicznych gmin. Na temat dwóch wytężonych tygodni pracy i startu oławskiego letniego basenu rozmawialiśmy ze Zbigniewem Szwarcem – prezesem Term Jakuba

– Jak pan ocenia otwarcie basenu?

– Do końca czerwca odwiedziło nas ponad 32 tys. klientów ! Mieliśmy do czynienia z prawdopodobnie największą promocją basenową w Polsce, nie spotkałem się z większą. Zadziałały również dwa inne czynniki, czyli upały oraz efekt nowości, który będzie towarzyszył nam przez cały sezon. Można powiedzieć, że się udało.

– To imponująca frekwencja.

– Z tego, co się dowiadywałem, na poprzednim basenie za najlepszych lat bywało ok. 40 tys. osób, więc nasz wynik uzyskany w dwa tygodnie jest godny zauważenia. Zostaliśmy porządnie przetestowani.

– Czy były jakieś założenia przed otwarciem, co do liczby gości? Określaliście sobie, co będzie sukcesem?

Tak było ostatniego dnia czerwca. Tuż przed południem parking przy Termach Jakuba w sobotę wypełniony po brzegi

