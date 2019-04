Iwona Pavlović Fot. arch. prywatne

Tej imprezie daję dziesięć punktów

Jelcz-Laskowice. Z Iwoną Pavlović – która 13 kwietnia w Centrum Sportu i Rekreacji poprowadzi Probus European Latin Cup – rozmawia Kamil Tysa

– Polacy wciąż szaleją na punkcie tańca?

– Gdy spojrzymy na oglądalność programu „Taniec z Gwiazdami”, będziemy mogli stwierdzić, że to szaleństwo wciąż trwa. Niewątpliwie moda na taniec pojawiła się kilkanaście lat temu, gdy telewizje emitowały pierwsze edycje programów tanecznych. Wtedy też zwiększyła się nasza wiedza. Dziś wiemy, jak nazywają się poszczególne tańce. Dziś też tańczy o wiele więcej osób, niż kiedyś. Pierwsza edycja programu „Taniec z Gwiazdami” została wyemitowana w 2005 roku. To był duży sukces. Druga edycja? Jeszcze większy! Obecnie może jest nieco spokojniej niż na początku, ale to dalej trwa. Powstały szkoły tańca, ludzie chcą się uczyć. Tancerze mają co robić i z kim pracować.

Pod naszym patronatem. W Centrum Sportu i Rekreacji szykuje się wielkie wydarzenie, olśniewające bogatą kolorystyką i fantazją strojów, choreografią na najwyższym poziomie i zaskakującą różnorodnością form tanecznych

13 kwietnia na parkiecie CSiR w Jelczu-Laskowicach zmierzą się pary z całego świata w ramach Probus European Latin Cup & Stardance Festival. Organizatorem sportowych zmagań jest Michał Skawiński, który swoje doświadczenie zdobywał będąc odpowiedzialnym za Otwarte Mistrzostwa Wrocławia czy Puchar Świata i Europy WDC AL Latin & Ballroom. Patronat nad całym wydarzeniem objął Polski Komitet Olimpijski, organizację imprezy w Jelczu-Laskowicach zapewnia Urząd Miasta i Gminy przy wsparciu CSiR. Będzie to już dziesiąta edycja tego turnieju. Prowadzący imprezę znany siatkarz Łukasz Kadziewicz oraz znana z „Tańca z gwiazdami” wielokrotna mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim i sędzia międzynarodowy Iwona Pavlović gwarantują świetny kontakt z publicznością, profesjonalizm oraz błyskotliwe poczucie humoru. Więcej informacji oraz bilety do nabycia na stronie www.europeanlatincup.com.

Dzięki umowie, jaką z organizatorem zawarła gmina Jelcz-Laskowice, dzieci pobierające naukę tańce w Centrum Sportu i Rekreacji oraz w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, a także seniorzy z Akademii Złotego Wieku otrzymają 400 bezpłatnych biletów.D

