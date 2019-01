To oglądaliśmy w OH Kinie

Z kierownikiem kina Michałem Hołodniukiem rozmawia Jerzy Kamiński

– Rok temu OH Kino weszło do Oławy. Warto było?

– Zdecydowanie. Tu mogę odnieść się do wyników, jakie osiągnęliśmy. Szczegółowo ich podać nie mogę, natomiast powiem, że to, co zrobiliśmy, w dużym stopniu przerosło nasze oczekiwania. Rynek okazał się bardzo wdzięczny.

– Zaczynaliście niemal w szczerym polu, daleko od centrum, w nowej galerii…

– Mimo wszystko jesteśmy zadowoleni. Udało się to, co sobie założyliśmy, a chcieliśmy stać się alternatywą dla Wrocławia. Bo oferujemy taką samą rozrywkę jak duże multipleksy, do których lokalna społeczność regularnie kursowała. Chodziło o to, aby przekonać ludzi, by tu przyszli, sprawdzili i przekonali się, że jakość obrazu, dźwięku, fotele, oferta barowa i te wszystkie elementy, które się kojarzą ze współczesnym kinem, nie odstają od tego, co jest w dużych miastach. Są tutaj, na wyciągnięcie ręki, po paru minutach jazdy, oczywiście nie licząc korków na przejeździe kolejowym. I to się udało.

– I widzowie przyszli? Tylu, ilu oczekiwaliście czy więcej?

– Więcej.

– Czyli ile?

Kategoria artykułu: Rozmowy