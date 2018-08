Na początku byłem „szklanką”

O tym, dlaczego wolał być barmanem, niż inżynierem budownictwa, jak praca przeradza się w pasję i jak zaczęła się przygoda z oszukiwaniem grawitacji – z Łukaszem Kawałko ze Skrzypnika, barmanem z dziewięcioletnim stażem, uczestnikiem kilku konkursów barmańskich – rozmawia Wioletta Kamińska

*

– Barman większości osób kojarzy się z gościem, który stoi za barem i z uśmiechem wyciera szklanki, nalewa piwo albo miesza alkohol z coca-colą.

– Nie mówię, że nie, ale to duże uproszczenie sprawy. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to znaczy, że nigdy nie spotkał się z prawdziwym barmanem, który zaproponowałby mu i przygotował dla niego coś innego niż drink z napojem gazowanym. Owszem, to jest koktajl, ale za 13 czy 14 zł, bo mniej więcej tyle on kosztuje w lokalu, można wypić coś znacznie bardziej wyszukanego i jednocześnie coś , czego zamawiający nie przygotuje sobie w domu sam. I zawsze staram się, by ludzie korzystali z takiej okazji. Proponuję i zachęcam do eksperymentów Odpuszczam tylko osobie, po której widzę, że wypiła już za dużo, bo jej akurat fantazyjnie zmiksowane koktajle mogą już tylko zaszkodzić.

– Skąd wiesz, co komu zaproponować?

Rozmowa w całości w e-wydaniu „Powiatowej” – do kupienia pod tym linkiem, koszt 2.90 zł. https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-08-16