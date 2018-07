Fot. Agnieszka Herba

Myślę, że tamten pyton wciąż żyje

Z hodowcą gadów Kacprem Sobejko rozmawia Anabel Witek

– O pytonie tygrysim poszukiwanym pod Warszawą głośno od wielu dni. Ostatnia podają, że wąż może się znajdować nawet 100 km od miejsca, gdzie zostawił wylinkę. To możliwe?

– Że znalazł się już pod Toruniem? To trochę dziwne spekulacje. Nie chcę podważać opinii weterynarza, który tak twierdził, ale sądzę, że wąż się po prostu gdzieś skrył i nie pokonał tak dużej odległości. Nie wykluczyłbym też możliwości, że w ogóle jest to głupi żart – po podrzuceniu nad Wisłą wylinki swojego węża ktoś teraz siedzi i śmieje się z tego, że cała Polska żyje tą sprawą. Ewentualnie jakiś domorosły hodowca po prostu go wypuścił, bo stwierdził, że nie da rady go utrzymać.

– Co takiego niedoświadczonego hodowcę mogłoby przerosnąć w opiece nad wężem?

***

